證交所舉辦零信任應用程式保護說明會 百餘家證券商參與熱烈

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣證券交易所於2025年8月26日上午10時，於101大樓36樓會議室舉辦「推動證券商導入金融零信任-應用程式保護」說明會。該場會議計有110餘位證券業者辦理金融零信任架構專責單位主管與承辦人參加，說明會圓滿成功，廣獲與會嘉賓好評。

為推動證券商導入零信任架構，該次會議以應用程式保護為主題，首先以應用程式作為數位基礎設施的主要存取點，其透過角色和作業屬性進行授權控制，以最小授權原則定義授權範圍；並針對特權作業施行獨立角色授權，並透過即時存取（Just-in-Time Access）、使用者行為分（UEBA）、程式安全檢測、CI/CD 自動化部署，以及 RASP（執行階段應用程式自我防護）等機制，有效降低特權濫用及駭客攻擊風險。

這次說明會不僅分享國內外實務經驗，亦提醒證券商應及早導入風險自適應控制，另須與SIEM、SOC、SOAR 等整合方案，以強化異常行為偵測與事件回應能力，並於未來將持續推動證券業者落實零信任架構，提升市場韌性，確保金融市場安全穩定，以面對新興科技的攻擊。

