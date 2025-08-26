創意股價飆高7.3% 外資點名加密需求助攻
創意（3443）由於部分第2季訂單遞延出貨，加上加密貨幣需求強勁，法人預期第3季營收將呈現雙位數成長，激勵股價連二日強勢大漲，26日開高收高，終場大漲7.3%、收1,395元，攀波段反彈高峰。
法人指出，儘管創意第3季NRE表現恐不如預期，不過Turnkey單季營收除加密貨幣出貨強勁外，部分第2季訂單遞延出貨挹注，帶動整體第3季業績將較第2季呈現雙位數成長；2025年全年也將呈現雙位數年增率。
外資摩根士丹利證券指出，創意除今年雙位數成長目標不變外，明年業績還可持續遞增，且已收到部分加密貨幣客戶預付款，營收可能有額外上行空間，因此給予「優於大盤」評級，目標價1,480元；里昂也給予「優於大盤」評級、目標價1,450元。
