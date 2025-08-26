AI商機點火 京元電營運俏、健鼎有望打入美系CSP專案

台股26日開低走高，指數連二漲，頗有蓄勢再戰歷史新高的企圖。隨輝達（NVIDIA）財報即將公布，市場押寶性買盤大舉進駐AI供應鏈，激勵相關個股群起收紅，其中，京元電（2449）收漲近3%，健鼎（3044）上漲1.1%，表現相對亮眼。

年初某大本土法人對今年「只有AI好，其他都不好」的預期，似已逐漸得到印證。根據經濟部日前發布7月外銷訂單金額為576.4億美元，創歷年同月新高，主要受惠AI商機太強勁，預期下半年外銷接單將由AI商機獨撐大局。

隨著AI需求火熱亮眼，使得近來AI概念股，成為推升台股不斷創高走揚的關鍵。事實上，進場追捧AI概念股的資金，已由原先聚焦晶圓代工股，逐漸蔓延到下游硬體、零組件、BBU、及高速傳輸等領域。

其中測試大廠京元電，在繳出優於預期的第2季財報後，展望後續，法人指出，因受惠來自大客戶AI產品世代轉換後放量出貨，加上CSP業者對ASIC新品的測試需求，帶動業績將持續揚升；外資大摩等均給予「優於大盤」評等。

健鼎方面，法人指出，下半年該公司有望打入美系大型CSP業者的AI ASIC專案，加上歐美品牌AI伺服器、歐美大型CSP AI ASIC專案等需求，將為今年AI伺服器業務成長動能添柴加薪，因而內外資法人紛紛看好按讚。