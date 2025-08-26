快訊

八百壯士對藍下通牒「停砍年金」 傅崐萁給承諾了

雨勢升級！9縣市豪大雨特報 下到晚上

郭智輝傳肝臟癌前病變 權威醫揪檢查1處疑「另有隱情」

三大法人反手調節138.1億元！ 台股爆逾5100億大量開低收高

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

市場觀望輝達（NVIDIA）財報，台股26日開低40.02點後，一度震盪走低164.35點、下探至24,113.03點，所幸軍工、無人機與益登（3048）等輝達新大腦概念股攜手走強，加上台積電（2330）盤中由黑翻紅，牽手塑膠、生醫等類股逆勢抗空，成功翻轉盤勢；午間買單再拉抬鴻海（2317）、台達電（2308）、創意（3443）、廣宇（2328）等電子權值要角，拉抬大盤一度上漲105.04點、達24,382.42點，惟臨收台積電遭空頭突襲，股價漲10元變漲5元，大盤漲點也同步降至27.72點、收24,305.1點，成交值則放大至5,140.13億元，三大法人反手調節138.1億元。

統計三大法人26日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超145.08億元，投信賣超26.25億元；自營商買超（合計）33.24億元，其中自營商（自行買賣）買超3.35億元、自營商（避險）買超29.89億元。

觀察今日成交值超過百億元個股有5檔，股價除川湖（2059）收低1.81%以外、其餘皆漲。依序為：台積電416.16億元，股價漲0.43%、收1,175元；康霈*（6919）193.91億元，股價漲1.79%、收199元；川湖140.7億元，股價跌1.81%、收2,980元；中光電（5371）134.7億元，股價漲6.64%、收120.5元；創意104.63億元，股價漲7.31%、收1,395元。

觀察今日成交量超過10萬張個股有7檔，股價表現跌多漲少，人氣王由製鞋股寶成（9904）奪得。依序為：寶成成交189,041張，股價跌1.22%、收28.25元；台新金（2887）成交183,354張，股價跌1.83%、收16.1元；南亞（1303）成交152,801張，股價漲4.35%、收44.4元；潤泰新（9945）成交149,347張，股價跌3.47%、收29.2元；廣宇成交144,963張，股價漲4.38%、收62元；東元（1504）成交132,974張，股價跌6.06%、收69.7元；中光電成交112,218張，股價漲6.64%、收120.5元。

統計今日收漲停個股有39檔，族群以半導體製程、軍工等占多數。以成交量看，9檔超過萬張，當中又以昆盈（2365）成交70,140張交投最熱絡、股價收49.1元，所羅門成交53,127張居次、股價收166.5元，其餘邑錡（7402）收114.5元、雷虎161元、中華化（1727）39.9元、杭特（3297）68.8元、和成（1810）22.4元、中釉（1809）21.1元。以股價分布觀察，50元以下個股有20檔，百元以上個股有12檔、包含千金股健策（3653）。

市場觀望輝達（NVIDIA）財報，台股26日開低40.02點後，一度震盪走低164.35點、下探至24,113.03點，...

