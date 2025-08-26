快訊

八百壯士對藍下通牒「停砍年金」 傅崐萁給承諾了

雨勢升級！9縣市豪大雨特報 下到晚上

郭智輝傳肝臟癌前病變 權威醫揪檢查1處疑「另有隱情」

輝達財報公布前該搶進還是觀望？ 分析師鎖定「最強族群」先下手為強

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
輝達。圖／路透
輝達。圖／路透

台股輝達（NVIDIA）財報公布前多空激戰，到底該不該勇敢搶進？或是保守觀望？有哪些是可以布局的標的？分析師坦言，台股位處高檔，市場擔憂輝達財報及聯準會（Fed）降息預期大增下，是否會出現「利多出盡 」？但是，看好位階較低族群仍是可以布局，包括矽光子、ABF、PA、AI醫療等值得留意。

輝達預定27日美股盤後公布止於7月底的年度第2季（上季）財報，華爾街預估，輝達上季營收459億美元，年增53%，每股盈餘1.01美元，年增48%，看好有望調高財測。

輝達財報及財測將是評估整體AI市場發展的重要風向球，市場關注營收展望、執行長黃仁勳對Blackwell平台供應前景與後續的規畫、及近日傳出要求供應商停產H20晶片等議題。

在輝達財報可望交出營收、獲利持續強勁成長的成績，且有望調高財測，近期也出現市場資金卡位包括機器人、矽光子族群的情況，加上Fed降息的預期大增，台股呈現多空激戰的表現，到底現在可不可以繼續搶進？或者保守觀望為宜？

證券分析師張陳浩坦言， 輝達財報好是市場已經預期的事， Fed在9月降息的機率也很高，現在要關注的是降息的幅度是1碼還是2碼？現階段市場擔憂的是會不會出現「利多出盡 」？恐將讓台股面臨拉回修正的壓力。

不過， 張陳浩強調， 近期盤面上持續呈現「低基期股敢漲」的現象，位階較低的族群反而是可以留意布局的標的，包括ABF中續強的臻鼎-KY（4958）、欣興（3037）、景碩（3189）、南電（8046）；PA的全新（2455）、宏捷科（8086）、穩懋（3105）；矽光子的光聖（6442）、波若威（3163）、華星光（4979）、聯光通（4903）、聯鈞（3450）；還有AI醫療趨勢下的AI眼鏡概念股宏達電（2498）、中光電（5371）、達邁（3645）、英濟（3294）等。

AI 輝達 財報 台股 黃仁勳 中光電

