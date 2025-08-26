主動式ETF內扣高、績效80％都輸大盤？內行直言：做好風控20％仍可以嘗試

指數化投資確實非常適合一般散戶，版主非常認同，也非常鼓勵進行指數化投資，但版主自己並不是指數化投資的執行者。無關對錯與報酬率，單純是有其他考量。上星期五，版主分享自己買了一些主動式ETF，觀察一段時間之後再決定是要加大配置或出清重回被動式ETF，後續收到幾則私訊質疑。

第一個質疑：依據研究，超過80％的主動式基金長期績效落後大盤，因此不該投資主動式ETF，畢竟有80％的機率會輸給大盤。

版主也知道絕大部分主動式產品會落後大盤，但不可否認依舊有大約20％的主動式產品能贏過大盤，沒有人知道台股這些甫上市的主動式ETF能否成為那優秀的20％。

如果是嚴格的指數化投資者，肯定會對這些非指數化產品嗤之以鼻，但版主只是指數化投資的支持者，不是執行者，個人投資策略會有諸多其他考量，例如配息、期望超額報酬⋯⋯等。

版主實驗性投資主動式ETF，就是期望能有贏過大盤的超額報酬，就算最後決定增加投資預算，佔版主最終資產比例以不超過20％為原則，風險可控，版主也願意承受風險。

第二個質疑：主動式ETF內扣費用超高，出發點就先落後被動式ETF一大截，為什麼要投資？

投資最重要的就是報酬率，版主認為，只要主動式產品報酬率能贏過大盤，內扣費用高又何妨！

版主也不是說內扣費用高低不重要，但不該是投資一檔金融產品的首要考量，一檔金融產品是否值得投資，應該由報酬率決定。只要報酬率好，版主可以忽略內扣費用。

版主實驗性投入一檔主動式ETF，還不知道未來表現如何，目前還在觀察期，雖然內扣費用確實非常高，只要符合版主的報酬率要求，版主就願意長期投資。

投資是非常個人化的，版主願意冒一些未知風險以取得想要的投資成果。對於不願冒險的一般散戶，版主會非常推薦指數化投資，0050、00646、VOO、VT，都是很棒的投資標的。

