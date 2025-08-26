快訊

台積電、鴻海、聯電等權值股撐盤 台股翻紅上漲27點收24,305點

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
台股。聯合報系資料照／記者余承翰攝影

市場觀望輝達財報，及其對未來AI展望，台股26日開低走高，早盤以24,237點開出後，午盤過後翻紅，終場收24,305點，上漲27點，漲幅0.11%，成交量增至5140億元。櫃買則收250點，漲幅1.13%，台積電（2330）收1175元，上漲5元。

其餘權值股部分，健策（3653）、台達電（2308）、鴻海（2317）、聯電（2303）等表現撐盤，而金融股則表現較弱，富邦金（2881）、中信金（2891）、國泰金（2882）在平盤以下作收。

盤面上以類股來看塑膠、其他電子、電零組、玻陶、光電、生技、化工、半導體等較為強勢，另外紡織、金融、橡膠、電器電纜、鋼鐵、油電燃氣等傳產較為弱勢。

觀察台股成交額排行榜，量大強勢的有康霈*（6919）、中光電（5371）、創意（3443）、臻鼎-KY（4958）、廣宇（2328）、所羅門（2359）、鴻海、南電（8046）、欣興（3037）、健策、光聖（6442）、台達電、南亞（1303）、昇貿（3305）、佳能（2374）、世芯-KY（3661）、波若威（3163）、智邦（2345）、景碩（3189）等。

而量大弱勢的則有，川湖（2059）、東元（1504）、聯發科（2454）、台燿（6274）、神達（3706）、奇鋐（3017）、廣達（2382）、寶成（9904）、中華電（2412）、潤泰新（9945）、國巨*、宏達電（2498）、新日興（3376）、富邦金、台新金（2887）等

統一投顧表示，上週五FED釋出鴿派言論，市場預期9月降息機率高，有利市場風險資產偏好提升，本週焦點將轉移輝達財報及新機器人大腦。台股加權指數重返所有均線之上，9月有半導體展及台北航太暨國防展，相關題材有助類股良性輪動。

台股指數高檔震盪盤堅之際，操作上建議布局流動性佳的績優中大型權值股，推薦族群聚焦：AI概念股、iphone蘋概股、高速傳輸概念、PCB供應鏈、材料升級或替代概念股、機器人概念、軍工及生技等。

