台積電力挺台股午盤黑翻紅 輝達財報展望樂觀 可留意這幾檔概念股

受到上周五美股大漲激勵，本周一台股也隨之上漲，指數暫時站回24,000點。周一美股四大指數漲跌互見，市場觀望輝達財報，以及本周五美國即將公布的通膨指標PCE，是下個月聯準會利率決策的指標。26日台股開盤小跌40點，盤中一度下跌164點，不過在台積電（2330）力挺下，午盤後指數黑翻紅。

本周還有個重頭戲，即輝達即將公布財報，為AI產業後勢的重要指標。市場分析師預期營收與獲利都將優於預期，主要受惠AI需求強勁，若輝達財報能報佳音，科技股有望再創新高。

台新投顧表示，基本上，市場投資氣氛有好轉，暫時化解指數持續下跌的危機，預期台灣加權指數短線維持在高檔震盪，AI相關概念股可持續偏多操作。

台新投顧指出，輝達即將在8月27日美股盤後公布財報，分析師近期紛紛調高NVIDIA目標價，認為AI市場需求強勁，持續對NVIDIA業績展望樂觀。台灣相關個股本周可以留意，包括鴻海（2317）、勤誠（8210）、金像電（2368）。