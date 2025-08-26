台積電力挺台股午盤黑翻紅 輝達財報展望樂觀 可留意這幾檔概念股
受到上周五美股大漲激勵，本周一台股也隨之上漲，指數暫時站回24,000點。周一美股四大指數漲跌互見，市場觀望輝達財報，以及本周五美國即將公布的通膨指標PCE，是下個月聯準會利率決策的指標。26日台股開盤小跌40點，盤中一度下跌164點，不過在台積電（2330）力挺下，午盤後指數黑翻紅。
本周還有個重頭戲，即輝達即將公布財報，為AI產業後勢的重要指標。市場分析師預期營收與獲利都將優於預期，主要受惠AI需求強勁，若輝達財報能報佳音，科技股有望再創新高。
台新投顧表示，基本上，市場投資氣氛有好轉，暫時化解指數持續下跌的危機，預期台灣加權指數短線維持在高檔震盪，AI相關概念股可持續偏多操作。
台新投顧指出，輝達即將在8月27日美股盤後公布財報，分析師近期紛紛調高NVIDIA目標價，認為AI市場需求強勁，持續對NVIDIA業績展望樂觀。台灣相關個股本周可以留意，包括鴻海（2317）、勤誠（8210）、金像電（2368）。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言