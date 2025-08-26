快訊

文化大學傳宿舍浴室偷拍案 校方：譴責犯罪、助受害學生提告求償

嗆聽不懂郭國文邏輯！柯建銘：應挺政院發現金違憲論 沒假傳聖旨

中華車MG休旅車上市突喊卡 業界嗅出不尋常的味道

台積電力挺台股午盤黑翻紅 輝達財報展望樂觀 可留意這幾檔概念股

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

受到上周五美股大漲激勵，本周一台股也隨之上漲，指數暫時站回24,000點。周一美股四大指數漲跌互見，市場觀望輝達財報，以及本周五美國即將公布的通膨指標PCE，是下個月聯準會利率決策的指標。26日台股開盤小跌40點，盤中一度下跌164點，不過在台積電（2330）力挺下，午盤後指數黑翻紅。

本周還有個重頭戲，即輝達即將公布財報，為AI產業後勢的重要指標。市場分析師預期營收與獲利都將優於預期，主要受惠AI需求強勁，若輝達財報能報佳音，科技股有望再創新高。

台新投顧表示，基本上，市場投資氣氛有好轉，暫時化解指數持續下跌的危機，預期台灣加權指數短線維持在高檔震盪，AI相關概念股可持續偏多操作。

台新投顧指出，輝達即將在8月27日美股盤後公布財報，分析師近期紛紛調高NVIDIA目標價，認為AI市場需求強勁，持續對NVIDIA業績展望樂觀。台灣相關個股本周可以留意，包括鴻海（2317）、勤誠（8210）、金像電（2368）。

AI 財報 輝達

延伸閱讀

輝達大陸銷售受阻 「寒武紀」創辦人身價增至逾6000億

陸學者建議 應向輝達收取營收15%的安全保證金

輝達推Jetson AGX Thor正式上市 Blackwell架構加速通用機器人落地

美股多收低台積電ADR小漲 投顧：緊盯輝達財報

相關新聞

消費信心增溫、AI 成長潛力 兩大動能催化全球股市表現

在美國貿易協議順利推進《大而美法案》通過並簽署，加上企業2025年第2季財報亮眼表現下，市場風險偏好提升，推動全球股市在...

美股收低影響台股早盤一度跌逾百點 台積電開低5元

台股26日開盤指數下跌40.02點，開盤指數為24,237.36點，早盤下跌逾百點，來到24,162.09點。台積電（2...

年輕人投資新選擇 國泰證債券最低申購面額僅1,000美元

美國聯準會（Fed）於2025年至今「利率連五凍」，維持基準利率不變，以延續對抗通膨的政策立場。隨著通膨壓力逐步緩解，市...

台股漲多拉回 早盤下跌逾百點

台股昨日大漲512.91點，以24277.38 點作收．並收復所有均線，但在漲多拉回效應之下，今日加權指數早盤回跌，以2...

樂觀坐等9月降息？市場預估80%機率降1碼、本週「2關鍵」考驗期

週一美國各天期殖利率上升約 2–3 個基點，10 年期公債殖利率升至約 4.28%。這削弱了週五鮑爾在 Jackson Hole 談話後帶來的漲幅；當時他暗示可能需要降息以支撐勞動市場，促使交易員加碼 9月降息押注，華爾街策略師也預期殖利率曲線會走陡。

台股大跌摜破月線怎麼了？美金匯率3個月新低 大佛李其展：可能測這價位

台股周三(8/20)在前一晚美國科技股重挫、那斯達克指數創8月以來最大單日跌幅影響下，大盤指數創歷史新高後開低走低、一路下殺超過733點或3%、最低來到23620.24點，摜破月線。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。