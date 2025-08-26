快訊

文化大學傳宿舍浴室偷拍案 校方：譴責犯罪、助受害學生提告求償

嗆聽不懂郭國文邏輯！柯建銘：應挺政院發現金違憲論 沒假傳聖旨

中華車MG休旅車上市突喊卡 業界嗅出不尋常的味道

A股行情啟動 內需成長基金受矚目 這檔近一月大漲22.4%

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

近期中國股市持續走高，上証指數突破十年高點，市場資金回流與估值吸引力帶動行情回暖。外資機構亦紛紛上調對中國股市的預期，顯示政策支持與企業獲利改善正逐步發酵。

兆豐投信指出，中國市場估值具備相對吸引力，在政策紅利持續釋放、外資回流與市場信心回升帶動下，有利行情延續，A股可望回穩並釋放成長潛力。短期市場可望受惠政策與資金提振，中長期則具消費升級與科技創新的結構性成長機會，Ａ股正逐步成為新一輪資金配置的關鍵焦點。

受中國科技與新興產業板塊的強力推動，兆豐中國內需A股基金近期表現亮眼，截至8月22日，近一月大漲22.4%。兆豐投信表示，該基金主要聚焦於人工智慧（AI）、半導體、自動化、互聯網與創新消費等內需成長產業，並結合具成長潛力的中小型企業。在政策推動與消費升級趨勢支持下，這些產業具備長期成長紅利。配置上，建議投資人採定期定額或分批布局方式分散波動風險，掌握內需轉型與政策紅利契機，兼顧長期成長與資產配置平衡。

消費 兆豐

延伸閱讀

許智傑獲農會系統力挺 綠營人士：市長初選支持板塊將連動

中國股市飆漲！他示警「政策市隨時崩」奉勸千萬別追高

雷虎、龍德、漢翔擁雙多

AI 伺服器散熱需求爆發 這二檔躍居資金追捧焦點

相關新聞

消費信心增溫、AI 成長潛力 兩大動能催化全球股市表現

在美國貿易協議順利推進《大而美法案》通過並簽署，加上企業2025年第2季財報亮眼表現下，市場風險偏好提升，推動全球股市在...

美股收低影響台股早盤一度跌逾百點 台積電開低5元

台股26日開盤指數下跌40.02點，開盤指數為24,237.36點，早盤下跌逾百點，來到24,162.09點。台積電（2...

年輕人投資新選擇 國泰證債券最低申購面額僅1,000美元

美國聯準會（Fed）於2025年至今「利率連五凍」，維持基準利率不變，以延續對抗通膨的政策立場。隨著通膨壓力逐步緩解，市...

台股漲多拉回 早盤下跌逾百點

台股昨日大漲512.91點，以24277.38 點作收．並收復所有均線，但在漲多拉回效應之下，今日加權指數早盤回跌，以2...

樂觀坐等9月降息？市場預估80%機率降1碼、本週「2關鍵」考驗期

週一美國各天期殖利率上升約 2–3 個基點，10 年期公債殖利率升至約 4.28%。這削弱了週五鮑爾在 Jackson Hole 談話後帶來的漲幅；當時他暗示可能需要降息以支撐勞動市場，促使交易員加碼 9月降息押注，華爾街策略師也預期殖利率曲線會走陡。

台股大跌摜破月線怎麼了？美金匯率3個月新低 大佛李其展：可能測這價位

台股周三(8/20)在前一晚美國科技股重挫、那斯達克指數創8月以來最大單日跌幅影響下，大盤指數創歷史新高後開低走低、一路下殺超過733點或3%、最低來到23620.24點，摜破月線。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。