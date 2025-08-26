消費信心增溫、AI 成長潛力 兩大動能催化全球股市表現

在美國貿易協議順利推進《大而美法案》通過並簽署，加上企業2025年第2季財報亮眼表現下，市場風險偏好提升，推動全球股市在7月創下新高並締造自2020年以來最佳連漲紀錄 ；惟美國自8月起對全球貿易夥伴落實對等關稅，市場將評估關稅對個人消費及企業獲利的負面影響，且時序進入9月，過去30年歷史經驗顯示美股9月平均跌幅0.7%，為全年表現最差月份，恐加劇全球股市波動 ，但國泰投顧認為，消費信心持續增強及AI驅動企業獲利增長加速，兩大動能催化全球股市表現。

無懼關稅 消費意願增溫搭配返校購物月 提供消費成長動能

美國於8月開始徵收對等關稅，多數國家關稅雖低於「解放日」高峰水準，然美國有效關稅攀升至16%仍高於過去水準 ，市場擔憂侵蝕美國消費力；然消費者正逐漸消化關稅負面影響，根據調查，約60%消費者增加或維持支出，其餘30%的人因關稅而計畫削減支出，較4月高峰的42%減少 。另外，9月為返校購物月，美國近一半的受訪消費者今年已經或計劃進行返校購物，與往年持平；在返校購物者中，86%的支出計畫增加，與去年持平但優於前年的80% ，顯示即將到來的返校購物需求保持穩健，為美國消費動能增添柴火。

AI基礎建設及應用帶動企業獲利呈雙位數成長

第二季財報顯示全球科技公司持續加大雲端資本支出，並表明2026年AI投資力度不減，市場調升2025年、2026年雲端資本支出至4,450億美元、5,180億美元，這是自ChatGPT問世起連續3年對AI的擴大投資，其中，預估雲端投資複合年均增長率為44.1%，為過去10年的2倍之多，顯見AI需求強勁，其中，AI投資當中又以美國最為積極，超逾90%投資科技公司來自美國 。

在科技公司持續對AI資本投資下，AI浪潮由基礎建設擴散至AI應用，以美國標普500公司為例，預估AI相關公司(包含基礎建設與應用)EPS複合年均增長率為14.2%，優於非AI科技公司的6.1%及其餘公司的6.7% ，AI趨勢為企業獲利帶來顯著的成長動能。

消費需求+AI助攻，首選摩根士丹利環球機會基金

面臨關稅壓力，美國消費保持穩健，且即將到來返校購物有望刺激消費；企業成長部分，自ChatGPT問世帶動AI熱潮以來，AI受惠企業強勁營收驅動股市蓬勃發展，預估AI仍是未來投資主軸，並且由AI基礎建設逐步擴散至AI應用。「摩根士丹利環球機會基金」投資部位以北美及歐洲地區為主，佔基金比例約77.4%；專注於生成式人工智慧的成長型股票投資主題，投資團隊以高度信念布局，聚焦電商物流、社交平台、雲端運算以及餐飲外送等具有長期爆發潛質的優質成長股 。