快訊

北市抽驗食品塑化劑！六鵬魚油超過指標逾10倍 衛生局：已全面下架

蝙蝠洞車禍空拍曝光！砂石車擦撞轎車撞破護欄墜崖 司機壓車底亡

60年一次「乙巳青蛇年」逢鬼月 4生肖財運爆發

複委託債券成交金額逾6,000億 國泰證大幅調降多檔最低申購面額

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
國泰證券大幅調降多檔債券最低申購面額，投資人只要1,000美元即可低門檻輕鬆參與全球債券市場。（國泰證券/提供）
國泰證券大幅調降多檔債券最低申購面額，投資人只要1,000美元即可低門檻輕鬆參與全球債券市場。（國泰證券/提供）

美國聯準會（Fed）於2025年至今「利率連五凍」，維持基準利率不變，以延續對抗通膨的政策立場。隨著通膨壓力逐步緩解，市場對於下半年啟動降息的預期日益濃厚，也為債券市場帶來明顯的轉機。相較於股市的劇烈波動，債券提供較為穩定的收益來源，不僅具備明確的到期日與贖回機制，更擁有可預期的現金流及資金規劃空間。為滿足年輕人多元且彈性的配置需求，國泰證券落實普惠金融精神，大幅調降多檔債券最低申購面額，只要1,000美元，投資人即可低門檻輕鬆參與全球債券市場。

根據券商公會統計，2025年1至6月複委託商品交易，債券成交金額累積逾6千億元，相較於去年同期成長23%，顯示投資人對於債券商品的需求逐漸提升，將債券視為當前市場環境下的重要資產配置選項。國泰證券表示，債券信用評等的透明性，對於資金有限的小資族而言，更可依風險承受度選擇合適標的，特別是在市場逐步邁向降息週期之際，債券價格有望回升，正是重新檢視債券部位的關鍵時刻。

國泰證券「小額債券App」介面擁有高達九項篩選功能，包含「計息方式」、「配息頻率」、「票面利率」、「參考殖利率」等設定，皆可以跨條件的篩選方式，快速交叉選出理想的投資標的。更提供超過150檔BBB以上評級的投資等級債券，包含不同年期的蘋果公司、波克夏海瑟威金融公司、輝瑞大藥廠股份有限公司、威瑞森電信公司、美國國庫債券等高信評債券標的，無論台灣是否適逢連續假期，只要美國市場正常營業，投資人即可零時差同步參與海外債券交易，讓小額投資不中斷。

秉持「以客戶需求」為出發的服務初衷，國泰證券積極打造符合使用者投資體驗的交易平台，協助年輕人靈活掌握市場變化，穩健布局收益機會。國泰證券相信，投資不僅是專業投資人的權利，更是每位有理財渴望的年輕人都能參與的旅程。

債券 國泰

延伸閱讀

國泰證券落實普惠金融精神 多檔債券最低申購面額只要1千美元

資金連14周淨流入非投等債 中信 00981D 今開募

樂觀坐等9月降息？市場預估80%機率降1碼、本週「2關鍵」考驗期

Fed轉鴿！降息倒數？法人：長債ETF「息利雙收」行情點火 現在卡位正好

相關新聞

樂觀坐等9月降息？市場預估80%機率降1碼、本週「2關鍵」考驗期

週一美國各天期殖利率上升約 2–3 個基點，10 年期公債殖利率升至約 4.28%。這削弱了週五鮑爾在 Jackson Hole 談話後帶來的漲幅；當時他暗示可能需要降息以支撐勞動市場，促使交易員加碼 9月降息押注，華爾街策略師也預期殖利率曲線會走陡。

台股飆漲 衝出四亮點…三大法人同步買超、短線樂觀

台股昨（25）日在聯準會主席鮑爾放鴿、市場樂觀預期輝達財報下，三大法人資金同步回籠，加權指數開高走高，飆漲512點收24...

美股收低影響台股早盤一度跌逾百點 台積電開低5元

台股26日開盤指數下跌40.02點，開盤指數為24,237.36點，早盤下跌逾百點，來到24,162.09點。台積電（2...

台股大跌摜破月線怎麼了？美金匯率3個月新低 大佛李其展：可能測這價位

台股周三(8/20)在前一晚美國科技股重挫、那斯達克指數創8月以來最大單日跌幅影響下，大盤指數創歷史新高後開低走低、一路下殺超過733點或3%、最低來到23620.24點，摜破月線。

台股漲多拉回 早盤下跌逾百點

台股昨日大漲512.91點，以24277.38 點作收．並收復所有均線，但在漲多拉回效應之下，今日加權指數早盤回跌，以2...

法人：台股攻高 盯兩件事

台股昨（25）日勁揚512點、收24,277點，重返多頭軌道，下一步將挑戰歷史高點24,551，並朝25,000點邁進。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。