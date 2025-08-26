快訊

摺疊iPhone更多細節曝光！iPhone Fold復活Touch ID、4鏡頭拚實力

當年斷交後美仍干預我自主研發飛彈 秘密協議成緊箍咒

MLB／水手羅利單季50轟捕手史上第一人 推向60轟不是不可能

台股漲多拉回 早盤下跌逾百點

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台股今日漲多拉回，台積電也下跌5元開出，早盤下跌逾百點。圖/本報資料照片
台股今日漲多拉回，台積電也下跌5元開出，早盤下跌逾百點。圖/本報資料照片

台股昨日大漲512.91點，以24277.38 點作收．並收復所有均線，但在漲多拉回效應之下，今日加權指數早盤回跌，以24,237.36點、下跌40.02點開出，其中台積電的ADR（美國存託憑證）儘管周一繼續上漲1.12%，但今日仍以小跌5元的1,165元開出，整個大盤跌勢擴大跌逾160點。

法人分析，本周股市有兩個重點，一個是輝達財報，另一個則是美國PCE（個人消費指數）數據公佈，周一科技巨擘漲跌互見，美四大指數僅費半小漲 0.03%，力守平盤之上；道瓊與標普 500分別下跌0.77%與 0.43%；NASDAQ修正 0.22%，此亦影響今天台股早盤的表現。

法人也建議，台股進入8月份，融資餘額攀升速度過快，籌碼浮額逐日擴增，加權指數短線恐波動加劇，建議投資人採取買黑不買紅的方式，勿追漲殺跌。

對於選股方向與操作策略，法人認為，PCB 上下游供應鏈呈現漲跌互見，股價屬於高位階標的，留意法人由買轉賣、量縮盤跌等動態，投資人應適度拔檔獲利。盤面上，資金轉向機器人概念，包含機器視覺模組、機器手臂、拖鏈線、關節模組、傳動零組件等，族群內個股，漲勢相對強勁。半導體設備、特用化學，指標股經整理後再度轉強表態。屬於剛性需求的國防航太、無人機，隨著史上最高的國防預算加持，建議個股拉回分批布局。

台股

延伸閱讀

美股多收低台積電ADR小漲 投顧：緊盯輝達財報

台股飆漲 衝出四亮點…三大法人同步買超、短線樂觀

就市論勢／PCB、散熱族群 有望續強

十檔ETF 市價寫新高

相關新聞

樂觀坐等9月降息？市場預估80%機率降1碼、本週「2關鍵」考驗期

週一美國各天期殖利率上升約 2–3 個基點，10 年期公債殖利率升至約 4.28%。這削弱了週五鮑爾在 Jackson Hole 談話後帶來的漲幅；當時他暗示可能需要降息以支撐勞動市場，促使交易員加碼 9月降息押注，華爾街策略師也預期殖利率曲線會走陡。

台股飆漲 衝出四亮點…三大法人同步買超、短線樂觀

台股昨（25）日在聯準會主席鮑爾放鴿、市場樂觀預期輝達財報下，三大法人資金同步回籠，加權指數開高走高，飆漲512點收24...

美股收低影響台股早盤一度跌逾百點 台積電開低5元

台股26日開盤指數下跌40.02點，開盤指數為24,237.36點，早盤下跌逾百點，來到24,162.09點。台積電（2...

台股大跌摜破月線怎麼了？美金匯率3個月新低 大佛李其展：可能測這價位

台股周三(8/20)在前一晚美國科技股重挫、那斯達克指數創8月以來最大單日跌幅影響下，大盤指數創歷史新高後開低走低、一路下殺超過733點或3%、最低來到23620.24點，摜破月線。

台股漲多拉回 早盤下跌逾百點

台股昨日大漲512.91點，以24277.38 點作收．並收復所有均線，但在漲多拉回效應之下，今日加權指數早盤回跌，以2...

法人：台股攻高 盯兩件事

台股昨（25）日勁揚512點、收24,277點，重返多頭軌道，下一步將挑戰歷史高點24,551，並朝25,000點邁進。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。