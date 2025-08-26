台股漲多拉回 早盤下跌逾百點

台股昨日大漲512.91點，以24277.38 點作收．並收復所有均線，但在漲多拉回效應之下，今日加權指數早盤回跌，以24,237.36點、下跌40.02點開出，其中台積電的ADR（美國存託憑證）儘管周一繼續上漲1.12%，但今日仍以小跌5元的1,165元開出，整個大盤跌勢擴大跌逾160點。

法人分析，本周股市有兩個重點，一個是輝達財報，另一個則是美國PCE（個人消費指數）數據公佈，周一科技巨擘漲跌互見，美四大指數僅費半小漲 0.03%，力守平盤之上；道瓊與標普 500分別下跌0.77%與 0.43%；NASDAQ修正 0.22%，此亦影響今天台股早盤的表現。

法人也建議，台股進入8月份，融資餘額攀升速度過快，籌碼浮額逐日擴增，加權指數短線恐波動加劇，建議投資人採取買黑不買紅的方式，勿追漲殺跌。

對於選股方向與操作策略，法人認為，PCB 上下游供應鏈呈現漲跌互見，股價屬於高位階標的，留意法人由買轉賣、量縮盤跌等動態，投資人應適度拔檔獲利。盤面上，資金轉向機器人概念，包含機器視覺模組、機器手臂、拖鏈線、關節模組、傳動零組件等，族群內個股，漲勢相對強勁。半導體設備、特用化學，指標股經整理後再度轉強表態。屬於剛性需求的國防航太、無人機，隨著史上最高的國防預算加持，建議個股拉回分批布局。