美股收低影響台股早盤一度跌逾百點 台積電開低5元

台股26日開盤指數下跌40.02點，開盤指數為24,237.36點，早盤下跌逾百點，來到24,162.09點。台積電（2330）開盤價1,165元，下跌5元。

群益投顧表示，市場觀望輝達財報公布，中小股挾題材積極作價，快速輪動，大型股反覆承壓震盪。輝達台北時間周四凌晨將公布財報，這次財報備受市場關注，估將導致近兩交易日盤勢呈觀望膠著態勢。美國聯準會主席鮑爾釋出降息鴿派言論 VS 股市估值偏高；近日陸續有連結AI指標大廠輝達的相關議題不斷 VS MIT發布有關AI「投資無回報報告」致8月19日領跌美科技股的重心在AI晶片大廠。結構多空矛盾，多數族群估陷快速輪動；擇強短線應對。

操作題材可留意：

1.機器人題材股─輝達機器人官方帳號上周五（25日）揭曉全球矚目的「機器人新大腦」，向全球宣告AI正式走進「真實世界」。輝達為人形機器人推出的次世代邊緣運算平台「Jetson Thor」將於8月底發布其最新支援軟體Jetpack7.0，台廠新漢（8234）、研華（2395）、所羅門（2359）等率先於自動化展發表動態展示硬體平台。

2.軍工概念股─行政院院會8月21日通過2026年總預算案，國防預算採北約標準後，整體達到9,495億元創新高，占GDP的3.32%。光學廠邑錡（7402）與雷虎攜手搶攻無人機商機，股價強勢領漲。

周一（25日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為45,282.47點，下跌349.27點、跌幅0.77%；S&P500指數下跌0.43%；那斯達克指數下跌0.22%；費半指數上漲0.03%。台積電ADR漲1.12%，收在235.59美元，較台北交易溢價22.6%。

市場對降息的樂觀預期消退並重新關注企業獲利前景，標普500指數周一失去動力，過去七個交易日中第六次下跌，道瓊工業指數自歷史新高回落。投資人一面靜觀輝達（NVIDIA）周三盤後的財報。10年期殖利率周一漲至4.274%，高於上周五的4.258%。

三大法人周一集中市場合計買超330.8億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超241.1億元，投信買超32.3億元，自營商（自行買賣）買超13.8億元，自營商（避險）買超43.4億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加1,717口至1,691口，其中，外資淨空單減少1,126口至25,609口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少1,501口至1,755口。

選擇權未平倉量部分，08月W4大量區買權OI落在24,400點，賣權最大OI落在24,000點 ; 月買權最大OI落在26,000 點，月賣權最大OI落在13,800 點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.22上升至1.51。VIX指數下降1.83至22.25。外資台指期買權淨金額0.5億元 ; 賣權淨金額-0.07億元。整體選擇權籌碼面偏多。