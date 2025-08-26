快訊

摺疊iPhone更多細節曝光！iPhone Fold復活Touch ID、4鏡頭拚實力

當年斷交後美仍干預我自主研發飛彈 秘密協議成緊箍咒

MLB／水手羅利單季50轟捕手史上第一人 推向60轟不是不可能

樂觀坐等9月降息？市場預估80%機率降1碼、本週「2關鍵」考驗期

聯合新聞網／ 辣媽聊財經
圖為Fed主席鮑爾。美聯社
圖為Fed主席鮑爾。美聯社

週一美國各天期殖利率上升約 2–3 個基點，10 年期公債殖利率升至約 4.28%。這削弱了週五鮑爾在 Jackson Hole 談話後帶來的漲幅；當時他暗示可能需要降息以支撐勞動市場，促使交易員加碼 9月降息押注，華爾街策略師也預期殖利率曲線會走陡。

本週焦點

美國財政部將標售總計1830億美元的2年期、5年期與7年期國債。

週五將公布7月個人消費支出（PCE）物價指數，這是Fed最偏好的通膨指標。到九月開會之前，降息仍有一定的變數，這次經濟的狀況確實跟以往不一樣。

市場氛圍

儘管鮑威爾轉向鴿派，市場預期九月份降息1碼的機率約80%。到年底前應該會總共降息兩次。

其他觀點

有投資人擔心歷史重演：去年九月Fed啟動降息，但今年1月因經濟意外強勁又暫停。

不過，部分投資人仍看多債市。Allspring 資產管理投資組合經理 Noah Wise 表示：「鮑威爾明確將 9 月降息放上桌面。我們認為經濟成長風險大於通膨風險，因此支持我們增加存續期的配置。」

​以上簡單結論是：鮑爾上週五帶動的「債市狂歡」暫時熄火，本週市場進入考驗期：一方面要看1830億美元的標售能否順利，另一方面也要等 PCE 通膨數據來確認降息是否站得住腳。

◎本文內容已獲 辣媽Shania辣媽聊財經 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

相關新聞

樂觀坐等9月降息？市場預估80%機率降1碼、本週「2關鍵」考驗期

週一美國各天期殖利率上升約 2–3 個基點，10 年期公債殖利率升至約 4.28%。這削弱了週五鮑爾在 Jackson Hole 談話後帶來的漲幅；當時他暗示可能需要降息以支撐勞動市場，促使交易員加碼 9月降息押注，華爾街策略師也預期殖利率曲線會走陡。

台股飆漲 衝出四亮點…三大法人同步買超、短線樂觀

台股昨（25）日在聯準會主席鮑爾放鴿、市場樂觀預期輝達財報下，三大法人資金同步回籠，加權指數開高走高，飆漲512點收24...

美股收低影響台股早盤一度跌逾百點 台積電開低5元

台股26日開盤指數下跌40.02點，開盤指數為24,237.36點，早盤下跌逾百點，來到24,162.09點。台積電（2...

台股大跌摜破月線怎麼了？美金匯率3個月新低 大佛李其展：可能測這價位

台股周三(8/20)在前一晚美國科技股重挫、那斯達克指數創8月以來最大單日跌幅影響下，大盤指數創歷史新高後開低走低、一路下殺超過733點或3%、最低來到23620.24點，摜破月線。

台股漲多拉回 早盤下跌逾百點

台股昨日大漲512.91點，以24277.38 點作收．並收復所有均線，但在漲多拉回效應之下，今日加權指數早盤回跌，以2...

法人：台股攻高 盯兩件事

台股昨（25）日勁揚512點、收24,277點，重返多頭軌道，下一步將挑戰歷史高點24,551，並朝25,000點邁進。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。