樂觀坐等9月降息？市場預估80%機率降1碼、本週「2關鍵」考驗期

週一美國各天期殖利率上升約 2–3 個基點，10 年期公債殖利率升至約 4.28%。這削弱了週五鮑爾在 Jackson Hole 談話後帶來的漲幅；當時他暗示可能需要降息以支撐勞動市場，促使交易員加碼 9月降息押注，華爾街策略師也預期殖利率曲線會走陡。

本週焦點

美國財政部將標售總計1830億美元的2年期、5年期與7年期國債。

週五將公布7月個人消費支出（PCE）物價指數，這是Fed最偏好的通膨指標。到九月開會之前，降息仍有一定的變數，這次經濟的狀況確實跟以往不一樣。

市場氛圍

儘管鮑威爾轉向鴿派，市場預期九月份降息1碼的機率約80%。到年底前應該會總共降息兩次。

其他觀點

有投資人擔心歷史重演：去年九月Fed啟動降息，但今年1月因經濟意外強勁又暫停。

不過，部分投資人仍看多債市。Allspring 資產管理投資組合經理 Noah Wise 表示：「鮑威爾明確將 9 月降息放上桌面。我們認為經濟成長風險大於通膨風險，因此支持我們增加存續期的配置。」

​以上簡單結論是：鮑爾上週五帶動的「債市狂歡」暫時熄火，本週市場進入考驗期：一方面要看1830億美元的標售能否順利，另一方面也要等 PCE 通膨數據來確認降息是否站得住腳。

◎本文內容已獲 辣媽Shania、辣媽聊財經 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。