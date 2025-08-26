美股多收低台積電ADR小漲 投顧：緊盯輝達財報

美股大多收低，輝達、台積電ADR均上漲逾1%，台股25日勁揚512.91點，收在24277.38點，輝達機器人新大腦Thor上市；投顧分析，美國聯準會可能採漸進式降息，盼挹注資金行情，台股多頭氛圍不變，有望續戰新高，緊盯輝達將公布的財報。

人工智慧晶片巨擘輝達公司（NVIDIA）將於本週稍晚公布財報，投資人密切關注之際，美國股市主要指數大多收低。

道瓊工業指數下挫349.27點或0.77%，標準普爾指數小跌27.59點或0.43%；那斯達克指數挫47.25點或0.22%，費城半導體指數微漲1.84點或0.03%。

人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）宣布，AI機器人電腦Jetson AGX Thor開發者套件與生產模組全面上市，採用Blackwell繪圖處理器（GPU），相較前一代產品的AI運算能力提升7.5倍、能源效率提升3.5倍，將加速通用機器人時代到來。

法人表示，輝達將在美國時間27日公布財報，將是整體AI市場發展重要風向球，也是市場關注焦點。

輝達股價小漲1.02%，收179.81美元，台積電美國存託憑證（ADR）漲1.12%，收235.59美元。

台股25日大漲512.91點，收在24277.38點，成交值新台幣4178.33億元。三大法人合計買超330.7億元。

台指期盤後指數下跌75點，收24180點，跌幅0.31%。

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（JeromePowell）本月22日暗示最快可能9月降息，提振原油期貨，因市場預期降息會刺激美國經濟並增加石油需求，國際油價延續漲勢。

鴻海公告，加碼投資墨西哥51億元，市場人士推測，主要目的是擴大人工智慧（AI）伺服器產能，服務北美客戶。

台新投顧副總經理黃文清向中央社記者表示，市場期待，美國聯準會中長期可能採取漸進式降息，有望挹注台股資金行情，台股25日收盤站回月線多頭氛圍不變，指數有機會挑戰先前24551點盤中高點，市場靜待輝達將公布的第2季財報，若優於預期，有望繼續點火AI族群並推升指數。