美股多收低台積電ADR小漲 投顧：緊盯輝達財報

中央社／ 台北26日電

美股大多收低，輝達、台積電ADR均上漲逾1%，台股25日勁揚512.91點，收在24277.38點，輝達機器人新大腦Thor上市；投顧分析，美國聯準會可能採漸進式降息，盼挹注資金行情，台股多頭氛圍不變，有望續戰新高，緊盯輝達將公布的財報。

人工智慧晶片巨擘輝達公司（NVIDIA）將於本週稍晚公布財報，投資人密切關注之際，美國股市主要指數大多收低。

道瓊工業指數下挫349.27點或0.77%，標準普爾指數小跌27.59點或0.43%；那斯達克指數挫47.25點或0.22%，費城半導體指數微漲1.84點或0.03%。

人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）宣布，AI機器人電腦Jetson AGX Thor開發者套件與生產模組全面上市，採用Blackwell繪圖處理器（GPU），相較前一代產品的AI運算能力提升7.5倍、能源效率提升3.5倍，將加速通用機器人時代到來。

法人表示，輝達將在美國時間27日公布財報，將是整體AI市場發展重要風向球，也是市場關注焦點。

輝達股價小漲1.02%，收179.81美元，台積電美國存託憑證（ADR）漲1.12%，收235.59美元。

台股25日大漲512.91點，收在24277.38點，成交值新台幣4178.33億元。三大法人合計買超330.7億元。

台指期盤後指數下跌75點，收24180點，跌幅0.31%。

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（JeromePowell）本月22日暗示最快可能9月降息，提振原油期貨，因市場預期降息會刺激美國經濟並增加石油需求，國際油價延續漲勢。

鴻海公告，加碼投資墨西哥51億元，市場人士推測，主要目的是擴大人工智慧（AI）伺服器產能，服務北美客戶。

台新投顧副總經理黃文清向中央社記者表示，市場期待，美國聯準會中長期可能採取漸進式降息，有望挹注台股資金行情，台股25日收盤站回月線多頭氛圍不變，指數有機會挑戰先前24551點盤中高點，市場靜待輝達將公布的第2季財報，若優於預期，有望繼續點火AI族群並推升指數。

輝達 美國聯準會

樂觀坐等9月降息？市場預估80%機率降1碼、本週「2關鍵」考驗期

週一美國各天期殖利率上升約 2–3 個基點，10 年期公債殖利率升至約 4.28%。這削弱了週五鮑爾在 Jackson Hole 談話後帶來的漲幅；當時他暗示可能需要降息以支撐勞動市場，促使交易員加碼 9月降息押注，華爾街策略師也預期殖利率曲線會走陡。

台股飆漲 衝出四亮點…三大法人同步買超、短線樂觀

台股昨（25）日在聯準會主席鮑爾放鴿、市場樂觀預期輝達財報下，三大法人資金同步回籠，加權指數開高走高，飆漲512點收24...

美股收低影響台股早盤一度跌逾百點 台積電開低5元

台股26日開盤指數下跌40.02點，開盤指數為24,237.36點，早盤下跌逾百點，來到24,162.09點。台積電（2...

台股大跌摜破月線怎麼了？美金匯率3個月新低 大佛李其展：可能測這價位

台股周三(8/20)在前一晚美國科技股重挫、那斯達克指數創8月以來最大單日跌幅影響下，大盤指數創歷史新高後開低走低、一路下殺超過733點或3%、最低來到23620.24點，摜破月線。

台股漲多拉回 早盤下跌逾百點

台股昨日大漲512.91點，以24277.38 點作收．並收復所有均線，但在漲多拉回效應之下，今日加權指數早盤回跌，以2...

法人：台股攻高 盯兩件事

台股昨（25）日勁揚512點、收24,277點，重返多頭軌道，下一步將挑戰歷史高點24,551，並朝25,000點邁進。...

