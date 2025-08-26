法人：台股攻高 盯兩件事

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股昨（25）日勁揚512點、收24,277點，重返多頭軌道，下一步將挑戰歷史高點24,551，並朝25,000點邁進。投顧法人指出，大盤短線大漲後或將震盪，必須留意兩件大事，包括輝達財報及展望、美國個人消費支出物價指數（PCE），只要輝達財報優於預期、核心PCE數據未走高，資金行情可期。

群益投顧董事長蔡明彥指出，輝達財報應可優於市場預期，不過，這次不會包含中國市場相關營收，預料其在中國市場策略應是賣H20系列庫存，後續新產品將以B30系列為主。此外，輝達股價若可率先回到月線之上，將更能帶動台股相關AI供應鏈漲勢。

蔡明彥預期，聯準會在今年底前有2碼降息空間，期間第一個觀察指標是本周五（29日）公布的PCE數據。核心PCE排除食品與能源價格波動，是Fed最重視的通膨指標；若核心PCE持平或下降，有利於降息時點確認及增加下半年聯準會降息力道。

台新投顧副總經理黃文清表示，台股短線仍有機會挑戰歷史新高。至於輝達財報，重點可放在未來展望。

法人認為，台股後續可望挑戰25,000點，但短線因昨日已經大漲，且還有輝達財報跟PCE數據未公布，預期今日再大漲機率不高，以中小型個股較具表現機會，是投資人可留意的方向。

