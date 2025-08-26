台股飆漲 衝出四亮點…三大法人同步買超、短線樂觀

台股昨（25）日在聯準會主席鮑爾放鴿、市場樂觀預期輝達財報下，三大法人資金同步回籠，加權指數開高走高，飆漲512點收24,277點，站上各期均線，漲幅2.1%，是最強亞股，而盤面的四大亮點，更凸顯短線台股後市樂觀。

四大亮點之一，市場對AI巨擘輝達周四財報樂觀情緒飆高，加上輝達推出「機器人大腦」新產品，帶動AI股強勢，從台積電（2330）、鴻海、聯發科、廣達、台達電等科技權值股，到機器人等中小型族群表現都相當強勢。

其次是三大法人同步轉為買超，外資買超241.1億元是8月來第二大、投信買超32.3億元是8月來第二大，自營商買超57.3億元是8月來第一大，合計買超330.8億元，籌碼面明顯翻多。第三是台積電市值回到30兆元大關，隨美國政府入股疑慮排除，台積電昨股價大漲35元收1,170元，漲幅達罕見的3%，市值回升至30.3兆元。第四是台指期外資期貨淨空單減少1,126口，降至25,609口，為5月5日來最低，期現貨同步偏多操作，對台股後市心態明顯偏多。

綜合群益投顧董事長蔡明彥、台新投顧副總經理黃文清看法，市場原即預期聯準會9月降息機會高，而鮑爾的鴿派說法，讓市場預期降息成為中長期趨勢，激勵股債同漲，資金行情也讓台股走高。

台股昨人氣回籠，成交量放大至4,318億元，23檔千金股也是漲多跌少。八大公股行庫調節78.8億元，保留後續穩盤銀彈。