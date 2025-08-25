台積電再扮多頭總司令 市值重返30兆元

快訊

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
台積電再扮多頭總司令，25日盤中一度攻上1,180元。聯合報系資料照片／記者曾吉松攝影
台積電（2330）再扮多頭總司令，25日盤中一度攻上1,180元，終場漲35元、收1,170元，市值重返30兆大關，達30.3兆元，貢獻大盤漲點超過280點。

三大法人同步買超，其中，外資買超3,338張，三大法人合計買超4,128張。

台積電日前召開法說會，釋出上修全年成長區間至30%區間，符合市場預估。台積電並預估，第3季美元營收318-330億美元，平均值324億美元，季增約8%。符合市場預估季增3-7%區間，毛利率55.5-57.5%較前一季下滑。

此外，台積電衝刺美國亞利桑那州新廠建置腳步之際，當地布局同步迎來三喜臨門，首先是美國官方「補助換入股」警報解除，其次是最新出爐的2024年美國專利獲准排名衝上歷來最佳的第二名，第三是三星旗艦機S25在美國為首的海外市場熱銷，台積電操刀S25搭載的高通處理器，同步搶食商機。

業界原憂心，川普政府對英特爾「晶片補助換股權」的模式，將複製至台積電，不利台積電後市。隨著美方宣布不用補助換取入股台積電，加上台積電董事長魏哲家證實「他們已經宣布不入股了。」讓台積電股東權益遭稀釋警報解除。

