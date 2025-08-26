就市論勢／PCB、散熱族群 有望續強

盤勢分析

上周聯準會主席鮑爾在全球央行年會釋出偏鴿言論後提振市場作多信心，台股昨天上攻。本周台股投資焦點，將落在本周三美股盤後公布的輝達財報，目前華爾街普遍看好AI需求持續推動營收獲利成長，若輝達財報亮眼勢必帶動台廠半導體、AI伺服器供應鏈再度走強，短線台股仍具續漲空間，有機會帶動台股挑戰新高。

唯本周五美國將公布PCE數據，這是聯準會判斷通膨重要指標。若結果高於預期，代表美國通膨仍未完全受控，恐令市場重新修正降息時點或降低下半年聯準會降息力道，整體來看，近期聯準會主席釋出鴿派言論、與美國政府不會入股台積電（2330）、輝達推出「機器人大腦」新品，華為及蘋果將在下月發表旗艦新機，以及國際半導體展9月10日將登場等利多因素，有望驅動台股續漲。

投資建議

投資人選股方向，可以鎖定AI概念股，另邊緣AI受惠股中，材料升級題材的PCB、散熱、電源供應器等股價也有望續強。在台美半導體關稅或232條款公布前，台股維持類股輪動，只要輝達亮眼財報公布，資金有望重返台股歸隊，指數有望挑戰前波高壓力區；建議除挑選績優股布局外，亦可考慮主動型科技型基金，透過團隊主動選股捕捉超額報酬機會。