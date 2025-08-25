智慧機市場第3季將「神仙打架」 這三家台廠獲外資按讚大啖商機

智慧機市場第3季將呈現「神仙打架」態勢，除蘋果iPhone 17外，包括陸廠華為、Vivo、Oppo等，也將推出摺疊機與各款高階旗艦機，並以衛星通訊等作為主要賣點。高盛建議「買進」台積電（2330）、聯發科（2454）、大立光（3008）等台廠。

時序進入下半年後，智慧機市場百花齊放，除了蘋果iPhone 17將於9月登場外，同場較勁的還有許多陸廠高階產品，包括華為推出三折疊智慧機Mate XTs、Vivo的X300、Oppo的Find X9等。

高盛證券在最新出具的「大中華智慧機」產業報告中指出，觀察8月下旬至9月，預期將有更多摺疊機與高階旗艦機型推出，衛星通訊、相機模組升規、導入生成式AI應用等作為主打賣點，預期將刺激銷售需求明顯加溫。

高盛大中華科技產業研究部門主管張博凱指出，觀察第3季陸廠所推出的相關新機，依時間區分，約略可分為7月中至8月中、以及8月底至9月。前者多以中低端產品為主，後者則多為旗艦機款，使得智慧機市場將呈現「神仙打架」態勢。

其中受到市場高度關注的，如華為的三折疊智慧機Mate XTs，支援衛星通訊為最大特色；Vivo的X300，主鏡頭高達2億畫素、還有潛望式長焦鏡頭等；Oppo Find X9的潛望式長焦鏡頭從Find X8 Pro的5,000萬畫素升級至2億畫素等。

此外，還有不少新機也將生成式AI功能更貼近日常應用作為主打的賣點，如Oppo K13 Turbo具備AI攝影與AI圖像增強功能，Honor Play10C則具備AI助理功能，陸廠高中低階產品的全市場操作策略，預期將刺激銷售需求明顯加溫。

對應到台廠中，張博凱建議「買進」台積電、聯發科、大立光等業者。由於陸系手機品牌廠多為聯發科重要客戶，而台積電又是聯發科晶片的主要代工夥伴，加上大立光通吃蘋果與非蘋陣營的手機鏡頭商機，因此均為受惠對象。