智慧機市場第3季將「神仙打架」 這三家台廠獲外資按讚大啖商機

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
蘋果公司預計9月發表新一代手機iPhone 17系列。 路透社

智慧機市場第3季將呈現「神仙打架」態勢，除蘋果iPhone 17外，包括陸廠華為、Vivo、Oppo等，也將推出摺疊機與各款高階旗艦機，並以衛星通訊等作為主要賣點。高盛建議「買進」台積電（2330）、聯發科（2454）、大立光（3008）等台廠。

時序進入下半年後，智慧機市場百花齊放，除了蘋果iPhone 17將於9月登場外，同場較勁的還有許多陸廠高階產品，包括華為推出三折疊智慧機Mate XTs、Vivo的X300、Oppo的Find X9等。

高盛證券在最新出具的「大中華智慧機」產業報告中指出，觀察8月下旬至9月，預期將有更多摺疊機與高階旗艦機型推出，衛星通訊、相機模組升規、導入生成式AI應用等作為主打賣點，預期將刺激銷售需求明顯加溫。

高盛大中華科技產業研究部門主管張博凱指出，觀察第3季陸廠所推出的相關新機，依時間區分，約略可分為7月中至8月中、以及8月底至9月。前者多以中低端產品為主，後者則多為旗艦機款，使得智慧機市場將呈現「神仙打架」態勢。

其中受到市場高度關注的，如華為的三折疊智慧機Mate XTs，支援衛星通訊為最大特色；Vivo的X300，主鏡頭高達2億畫素、還有潛望式長焦鏡頭等；Oppo Find X9的潛望式長焦鏡頭從Find X8 Pro的5,000萬畫素升級至2億畫素等。

此外，還有不少新機也將生成式AI功能更貼近日常應用作為主打的賣點，如Oppo K13 Turbo具備AI攝影與AI圖像增強功能，Honor Play10C則具備AI助理功能，陸廠高中低階產品的全市場操作策略，預期將刺激銷售需求明顯加溫。

對應到台廠中，張博凱建議「買進」台積電、聯發科、大立光等業者。由於陸系手機品牌廠多為聯發科重要客戶，而台積電又是聯發科晶片的主要代工夥伴，加上大立光通吃蘋果與非蘋陣營的手機鏡頭商機，因此均為受惠對象。

牛市最容易過度樂觀！人人喊買多於勸賣...但情緒往往是賠錢主因

心理學家聲稱，人類會系統性地犯下可預測的判斷錯誤，尤其是在像股票市場這樣複雜、模糊的環境中，那裡的問題不像賭場一樣結構清晰，答案也被隨機性所籠罩。 投資迫使你在數據不足的情況下得出結論，難怪我們會根據眼前的資訊進行選擇，而忽略看不到的證據，或抓住一個講述得很好的故事，而非深入研究其背後的複雜性。 故事往往說的是單一獨特事件，而非統計群體，因此我們要麼不計算報酬率，要麼就是使用錯的參考值、錯誤地計算報酬率。 而「心理偏見」如何誤導人們的投資決策，以及我們如何因某些情緒、行為而必須向股市交學費，並因另一些情緒和行為而得以從中獲利。

外資買超241億元 買超神達逾3萬張最多、台積電也由賣轉買

台股25日盤中一度大漲597.55點，終場收在24,277.38點，上漲512.91點，三大法人同步買超，外資買超241...

外資終止連4賣轉買 敲進神達鴻海、砍友達

台股今天上漲512.91點，收在24277.38點，成交值新台幣4178.33億元。三大法人合計買超330.7億元，外資...

明年國防預算激增近五成 這二檔軍工股齊攻漲停

台股25日強彈大漲，盤面各題材紛紛發酵，其中軍工概念股受惠2026年國防預算大增五成，激勵買盤蜂擁，拉動龍德造船（675...

AI 伺服器散熱需求爆發 這二檔躍居資金追捧焦點

台股25日在AI股群起強揚的帶動下，指數勁揚逾500點。其中散熱相關大廠受到買盤追捧，股價紛紛勁揚，如富世達（6805）...

