外資買超241億元 買超神達逾3萬張最多、台積電也由賣轉買

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照
台股25日盤中一度大漲597.55點，終場收在24,277.38點，上漲512.91點，三大法人同步買超，外資買超241.14億元，統計外資買賣超個股，買超神達30,848張最多，台積電（2330）也由賣轉買，單日買超3,338張，終止連三賣；賣超最多的則是友達（2409）單日賣超14,036張。

台股早盤以24,108.81點開出，上漲344.34點，收復5日線及月線，台積電以1,165元開出，股價開高走高，盤中衝達1,180元，上漲45元，終場收1,170元，上漲35元，影響大盤指數約294點，權值股鴻海（2317）、聯發科（2454）、台達電（2308）、廣達（2382）等同步走高收紅，大盤指數高點一度衝達24,362.02點，終場收在24,277.38點，漲幅2.16%。

統計三大法人買超330.7億元，外資及陸資（不含外資自營商）買超241.14億元，投信買超32.21億元；自營商買超（合計）57.33億元，其中自營商（自行買賣）買超13.84億元、自營商（避險）買超43.49億元。

統計外資買超前十大個股依序是神達（3706）、南亞科（2408）、鴻海、南亞（1303）、華晶科（3059）、國泰費城半導體（00830）、中鋼（2002）、鴻準（2354）、欣興（3037）、華邦電（2344）等；神達開高一度衝達99.8元，終場收在98.7元，成交量12.24萬張，居成交量及成交值第二名，外資買超30,848張，終止連三賣。

南亞科居外資買超第二名，單日買超19,516張；鴻海收207.5元，外資買超17,541張，居外資買超第三名，連十五買；台積電盤中一度衝達1,180元，終場收1,170元，外資買超3,338張，終止連三賣。

統計外資賣超前十大個股依序是友達、彰銀（2801）、永豐金（2890）、仁寶（2324）、緯創（3231）、台化（1326）、臻鼎-KY（4958）、遠東銀（2845）、台塑（1301）、中信金（2891）等。

