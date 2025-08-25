外資終止連4賣轉買 敲進神達鴻海、砍友達

台股今天上漲512.91點，收在24277.38點，成交值新台幣4178.33億元。三大法人合計買超330.7億元，外資連續4個交易日賣超後，今天由賣轉買，買超前10名科技股居多，第一名為電子大廠神達張數逾3萬張，第二、三名為南亞科、鴻海；賣超第一名則為友達。

三大法人今天同步買超，其中自營商買超57.34億元，投信買超32.22億元，外資及陸資買超241.14億元。

個股方面，外資今天買超前5名，第一名為神達3萬848張；第二名為南亞科1萬9516張，第三名為鴻海1萬7541張，其他依序為南亞、華晶科。

外資賣超前5名，第一名為友達1萬4036張，第二名彰銀1萬1649張，其餘依序為永豐金、仁寶、緯創。

台新投顧副總經理黃文清向中央社記者表示，美國聯準會（Fed）主席鮑爾22日演說，被市場解讀為暗示中長期可能採取漸進式降息，增加資金行情信心，帶動科技股今天走強，機器人、軍工和半導體概念股也氣勢如虹，形成多個強勢族群。

黃文清表示，台股今天收盤站回月線約23893點之上，多頭氛圍不變，指數有機會挑戰24551點高點，甚至再創新高；後續關鍵在於輝達將於台灣時間8月28日公布第2季財報，若優於預期，將成為進一步推升行情的動能。