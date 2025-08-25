明年國防預算激增近五成 這二檔軍工股齊攻漲停

快訊

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導

台股25日強彈大漲，盤面各題材紛紛發酵，其中軍工概念股受惠2026年國防預算大增五成，激勵買盤蜂擁，拉動龍德造船（6753）、中光電（5371）等均亮燈強鎖漲停，表現相當亮眼突出。

2026年中央政府總預算出爐。其中最值得注意的亮點是，國防預算大幅調高48%、來到9,495億元，占台灣GDP首次突破3%、達3.3%，符合美國川普政府的預期，激勵軍工產業深受激勵，市場紛紛解讀相關台廠未來業績將大進補。

其中，台灣主要國艦國造承作廠之一龍德造船，法人指出，該公司由於目前在手訂單逾百億元，受惠國防預算大幅增加、加上該公司新產能明年首季將開出，將帶動業績持續成長，因而給予「強力買進」評級。

中光電第2季無人機營收季增率超過七成。法人認為，該公司無人機產品除國內標案外，已開始出貨美國市場。受惠明年國防預算激增，未來在積極爭取國防部無人機新標案下，未來營運成長可期。

除了無人機成長需求強勁外，法人預期，中光電明年將以 OLED Monitor、Monitor LCM、車載應用以及非傳統投影機應用作為核心成長動能，再搭配無人機標案大幅挹注，營運可望迎來大幅成長，因而建議「買進」。

