快訊

經部綠能推動中心副執行長涉收賄「含1上市公司」 檢調搜索22處約談14人

被要求寫辭職信？邱泰源搖頭「確實沒有」 卓榮泰還原見面經過

確定了！罷韓國瑜發起人尹立要選高雄市議員 爭取綠營這1區提名

臺灣指數公司最新 TIP 台灣永續評鑑結果揭示 協助公司實踐永續策略

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣指數公司(Taiwan Index Plus, TIP)表示，為金融機構省去繁瑣的資料蒐集及ESG評級事務，提升永續金融工作效率，「TIP台灣永續評鑑」藉由社會(Society)、經濟(Economy)、環境(Environment)及揭露(Disclosure)四大構面(SEED)、22項重大議題，設計接軌國際永續趨勢並貼近在地的三百多道題項，系統性檢視企業因應永續議題的機會與風險。「TIP台灣永續評鑑」透過蒐集公開資料、以一致性地資料處理程序，控管品質，對我國上市上櫃公司定期進行企業永續發展績效評比。目前國內有6檔獲金管會認可之ESG基金追蹤之標的指數使用「TIP台灣永續評鑑」，合計資產規模超過400億元。

為協助機構投資人及時掌握永續投資相關風險，定期產製與派送「TIP台灣永續評鑑」資料庫服務，今年9月起，每月產製與派送上市上櫃公司「裁罰紀錄」與「重大性事件評估」資料，可更充分支援訂閱用戶及時監控永續風險與檢視投資決策。

臺灣指數公司將最近年度上市上櫃公司之「TIP台灣永續評鑑」結果與摘要說明，揭示於IR議合服務平台(https://irengage.taiwanindex.com.tw/)，請各上市上櫃公司可至IR議合服務平台註冊後登入查詢，IR議合服務平台亦同步以電子郵件寄送各公司之評鑑結果摘要及回饋表單，期望能協助上市櫃公司在未來永續策略制定與實踐上提供參考價值。即日起至9月30日止，各公司如有任何補充事項，可填寫回饋表單，並提供公開可驗證之相關佐證資料（例如：最新一期永續報告書、公司年報、官方網站公開資訊等），以電子郵件方式寄送至irengage@taiwanindex.com.tw，評鑑團隊將據此進行整體評估。

IR議合服務平台提供「法說會服務」、「IR專區」、「ESG加值資訊」、「議合媒合服務」等四大面向服務，各上市上櫃公司只要註冊即可免費使用。未來「TIP台灣永續評鑑」結果及摘要說明，將持續透過IR議合服務平台提供予已註冊的上市上櫃公司，尚未註冊公司如希望持續收到，請email至irengage@taiwanindex.com.tw索取專屬註冊連結；欲了解更多服務內容，請詳IR議合服務平台網站。

ESG 平台

延伸閱讀

老闆指定送客戶1款月餅 菜鳥猶豫…網直言：絕不會出錯好嗎？

遭詐團冒名發釣魚簡訊 中壢監理所提醒：已停用電郵通知

點子農場／黑色ESG美學

不要再被騙了！公路局全面停止以電子郵件通知交通違規

相關新聞

牛市最容易過度樂觀！人人喊買多於勸賣...但情緒往往是賠錢主因

心理學家聲稱，人類會系統性地犯下可預測的判斷錯誤，尤其是在像股票市場這樣複雜、模糊的環境中，那裡的問題不像賭場一樣結構清晰，答案也被隨機性所籠罩。 投資迫使你在數據不足的情況下得出結論，難怪我們會根據眼前的資訊進行選擇，而忽略看不到的證據，或抓住一個講述得很好的故事，而非深入研究其背後的複雜性。 故事往往說的是單一獨特事件，而非統計群體，因此我們要麼不計算報酬率，要麼就是使用錯的參考值、錯誤地計算報酬率。 而「心理偏見」如何誤導人們的投資決策，以及我們如何因某些情緒、行為而必須向股市交學費，並因另一些情緒和行為而得以從中獲利。

AI 伺服器散熱需求爆發 這二檔躍居資金追捧焦點

台股25日在AI股群起強揚的帶動下，指數勁揚逾500點。其中散熱相關大廠受到買盤追捧，股價紛紛勁揚，如富世達（6805）...

新股紅包抽起來 這檔抽中1張賺1張、可望大賺17.2萬元

台股續往歷史高點挺進，本周有3檔準上市股辦理公開申購作業，投資人又有抽紅包的機會，大研生醫（7780）暫定承銷價158元...

輝達將推機器人新大腦 資金卡位族群股價齊揚

人工智慧（AI）晶片龍頭廠輝達（NVIDIA）將推出「機器人新大腦」產品，機器人概念股所羅門、羅昇、新漢和大銀微系統等在...

外資上週賣超955億元 調節永豐金7.06萬張最多

台股上週創高後，一度單日重挫728.06點，震盪加劇，週線下跌570.01點或2.34%。台灣證券交易所統計，外資上週在...

國巨股票面額10元變更為2.5元 新股上市首日收143元、漲幅4.76%

國巨*（2327）股票面額由「新台幣10元」變更為「新台幣2.5元」，新股25日上市，參考價136.5元，早盤以142元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。