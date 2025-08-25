快訊

經部綠能推動中心副執行長涉收賄「含1上市公司」 檢調搜索22處約談14人

被要求寫辭職信？邱泰源搖頭「確實沒有」 卓榮泰還原見面經過

確定了！罷韓國瑜發起人尹立要選高雄市議員 爭取綠營這1區提名

聽新聞
0:00 / 0:00

AI 伺服器散熱需求爆發 這二檔躍居資金追捧焦點

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
AI伺服器示意圖。圖／ingimage
AI伺服器示意圖。圖／ingimage

台股25日在AI股群起強揚的帶動下，指數勁揚逾500點。其中散熱相關大廠受到買盤追捧，股價紛紛勁揚，如富世達（6805）亮燈強鎖漲停，漲停價1,140元創歷史新高；奇鋐（3017）也大漲近3%，表現均相當強勢。

AI股是引領盤面人氣匯聚的領頭羊，除上游半導體、下游硬體領域相關個股紛紛走強外，零組件族群也表現強勢。其中尤以富世達亮燈強鎖漲停、股價創歷史新高，最受投資人關注，也成為市場熱議的話題之一。

事實上，法人指出，富世達由於水冷快接頭打入輝達（NVIDIA）GB系列伺服器供應鏈，隨GB200出貨放量、GB300也接續出貨，預期將嘉惠後續營運表現，因此包括高盛、摩根士丹利（大摩）、大和資本等均給予「買進、或「優於大盤」的正向評級。

除了富世達外，一直是散熱模組族群的指標領頭羊奇鋐，也因伺服器水冷板認證及出貨放量題材發酵，同樣吸引買盤追捧，激勵25日股價大漲30元、收1,060元，表現也相當亮麗搶眼。

據了解，隨AI運算需求不斷提升，伺服器架構正朝向更高效能與散熱需求發展。輝達GB200伺服器已配備二個水冷板與四個水冷快接頭，GB300每層Compute Tray更配置9-12個水冷板，18-24個水冷快接頭，藉以提升散熱效能。

漲停 富世達 伺服器

延伸閱讀

輝達機器人「新大腦」今揭曉 投資人期待再掀股價漲勢

道瓊漲逾800點創新高 法人：聚焦輝達新品與財報

永豐投顧：輝達財報多空難料

超微、輝達、博通等瘋搶先進製程產能 台積電美國廠量產加速度

相關新聞

牛市最容易過度樂觀！人人喊買多於勸賣...但情緒往往是賠錢主因

心理學家聲稱，人類會系統性地犯下可預測的判斷錯誤，尤其是在像股票市場這樣複雜、模糊的環境中，那裡的問題不像賭場一樣結構清晰，答案也被隨機性所籠罩。 投資迫使你在數據不足的情況下得出結論，難怪我們會根據眼前的資訊進行選擇，而忽略看不到的證據，或抓住一個講述得很好的故事，而非深入研究其背後的複雜性。 故事往往說的是單一獨特事件，而非統計群體，因此我們要麼不計算報酬率，要麼就是使用錯的參考值、錯誤地計算報酬率。 而「心理偏見」如何誤導人們的投資決策，以及我們如何因某些情緒、行為而必須向股市交學費，並因另一些情緒和行為而得以從中獲利。

AI 伺服器散熱需求爆發 這二檔躍居資金追捧焦點

台股25日在AI股群起強揚的帶動下，指數勁揚逾500點。其中散熱相關大廠受到買盤追捧，股價紛紛勁揚，如富世達（6805）...

新股紅包抽起來 這檔抽中1張賺1張、可望大賺17.2萬元

台股續往歷史高點挺進，本周有3檔準上市股辦理公開申購作業，投資人又有抽紅包的機會，大研生醫（7780）暫定承銷價158元...

輝達將推機器人新大腦 資金卡位族群股價齊揚

人工智慧（AI）晶片龍頭廠輝達（NVIDIA）將推出「機器人新大腦」產品，機器人概念股所羅門、羅昇、新漢和大銀微系統等在...

外資上週賣超955億元 調節永豐金7.06萬張最多

台股上週創高後，一度單日重挫728.06點，震盪加劇，週線下跌570.01點或2.34%。台灣證券交易所統計，外資上週在...

國巨股票面額10元變更為2.5元 新股上市首日收143元、漲幅4.76%

國巨*（2327）股票面額由「新台幣10元」變更為「新台幣2.5元」，新股25日上市，參考價136.5元，早盤以142元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。