AI 伺服器散熱需求爆發 這二檔躍居資金追捧焦點

台股25日在AI股群起強揚的帶動下，指數勁揚逾500點。其中散熱相關大廠受到買盤追捧，股價紛紛勁揚，如富世達（6805）亮燈強鎖漲停，漲停價1,140元創歷史新高；奇鋐（3017）也大漲近3%，表現均相當強勢。

AI股是引領盤面人氣匯聚的領頭羊，除上游半導體、下游硬體領域相關個股紛紛走強外，零組件族群也表現強勢。其中尤以富世達亮燈強鎖漲停、股價創歷史新高，最受投資人關注，也成為市場熱議的話題之一。

事實上，法人指出，富世達由於水冷快接頭打入輝達（NVIDIA）GB系列伺服器供應鏈，隨GB200出貨放量、GB300也接續出貨，預期將嘉惠後續營運表現，因此包括高盛、摩根士丹利（大摩）、大和資本等均給予「買進、或「優於大盤」的正向評級。

除了富世達外，一直是散熱模組族群的指標領頭羊奇鋐，也因伺服器水冷板認證及出貨放量題材發酵，同樣吸引買盤追捧，激勵25日股價大漲30元、收1,060元，表現也相當亮麗搶眼。

據了解，隨AI運算需求不斷提升，伺服器架構正朝向更高效能與散熱需求發展。輝達GB200伺服器已配備二個水冷板與四個水冷快接頭，GB300每層Compute Tray更配置9-12個水冷板，18-24個水冷快接頭，藉以提升散熱效能。