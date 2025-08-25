新股紅包抽起來 這檔抽中1張賺1張、可望大賺17.2萬元
台股續往歷史高點挺進，本周有3檔準上市股辦理公開申購作業，投資人又有抽紅包的機會，大研生醫（7780）暫定承銷價158元，以25日興櫃價330元計算，抽中1張賺1張，可望賺進17.2萬元，報酬率高達108.86%；中華資安（7765）的中籤報酬率達39.07%，抽中可落袋9.3萬元；振大環球（4441）中籤報酬率也達37.03%，抽中有機會賺7.05萬元。
大研生醫自25日起至8月27日辦理競價拍賣，最低投標價格每股147.66元，競拍張數15,120張，8月29日開標；8月28日至9月1日辦理公開申購，承銷張數6,615張，暫定承銷價為158元，9月3日抽籤，預計9月9日上市掛牌；以25日興櫃收盤價330元計算，抽中可獲利17.2萬元，報酬率108.86%。
中華資安競價拍賣時間為8月22日至26日，最低投標價格203.42元，競拍張數2,505張，8月28日開標；8月27日至29日辦理公開申購，承銷價暫定為238元，承銷張數626張，9月2日抽籤，9月8日掛牌上市；以25日興櫃收盤價331元計算，抽中可賺9.3萬元，報酬率39.07%。
振大環球競價拍賣時間為25日起至8月27日，最低投標價格每股178元，競拍張數5,472張，8月29日開標；8月28日至9月1日辦理公開申購，承銷張數1,468張，暫定承銷價為190.46元，9月3日抽籤，預計9月9日上市掛牌；以25日興櫃收盤價261元計算，抽中可賺7.05萬元，報酬率37.03%。
