輝達將推機器人新大腦 資金卡位族群股價齊揚

中央社／ 新竹25日電
人形機器人示意圖。圖／ingimage

人工智慧（AI）晶片龍頭廠輝達（NVIDIA）將推出「機器人新大腦」產品，機器人概念股所羅門、羅昇、新漢和大銀微系統等在市場資金湧入卡位推升下，股價齊揚，為盤面強勢族群之一。

輝達在社群平台「X」發布影片，預告25日將推出新產品。執行長黃仁勳在影片中寫下「給機器人，享用你的新大腦」，並由機器人親手接過，暗示輝達在機器人產品將有新進展。

所羅門於上週的台北國際自動化工業大展中，展示採用輝達平台與模型方案，開發出的人形機器人模擬系統及新一代輪型雙臂機器人。今天在市場買盤積極湧入下，開高走高，強攻漲停，達151.5元，終場委買未成交張數達1.3萬張。

華晶科、羅昇、新漢、大銀微系統和廣宇等多檔機器人概念股股價同步攻上漲停，佳能盤中攀高至81.6元，創下歷史新高，終場收在78.5元。興櫃股新代盤中攻上903元追平歷史高價，達明呈現高檔震盪以415.5元作收，小漲0.75%。

新漢 輝達 機器人

