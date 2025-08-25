牛市最容易過度樂觀！人人喊買多於勸賣...但情緒往往是賠錢主因

心理學家聲稱，人類會系統性地犯下可預測的判斷錯誤，尤其是在像股票市場這樣複雜、模糊的環境中，那裡的問題不像賭場一樣結構清晰，答案也被隨機性所籠罩。

投資迫使你在數據不足的情況下得出結論，難怪我們會根據眼前的資訊進行選擇，而忽略看不到的證據，或抓住一個講述得很好的故事，而非深入研究其背後的複雜性。

故事往往說的是單一獨特事件，而非統計群體，因此我們要麼不計算報酬率，要麼就是使用錯的參考值、錯誤地計算報酬率。

而「心理偏見」如何誤導人們的投資決策，以及我們如何因某些情緒、行為而必須向股市交學費，並因另一些情緒和行為而得以從中獲利。

事情並非不可避免

「後見之明偏誤」（譯註：hindsight bias，指人們得知某一事件結果後，誇大原先對這一事件的猜測的傾向，也就是俗話說的「事後諸葛」），修正主義歷史（revisionist history）傾向認為某個結果是不可避免的、早就可預見的；但實際上，所需的資訊在做出決斷的當下往往並不可得。

就我個人而言，我透過保存公司文件、間歇性記錄自己交易的原因，來避免這種事後偏見。有些人會撰寫投資日記，其內容可能包括「事前驗屍」（premortem）技巧—也就是在做決策之前，先想像這筆投資最後失敗了，然後推敲可能導致失敗的原因。

我常回頭翻筆記，會發現當初買進某檔股票的原始理由早已被新的理由取代，這個新理由有時更具說服力，有時卻可能反而是賣出訊號。例如，我一開始對怪物飲料感興趣，是因為它的天然果汁飲品；但推升股價的實際主因，卻是其能量飲料的爆炸性成長。

錯誤錨定：決策中的隱形偏誤

因為故事很吸引人，所以我們經常以錯誤的（統計）參考點進行估值，這被稱為「錯誤錨定」（misplaced anchoring）。人們有時很容易受到暗示，在接收到一個不相關的數字時，選擇錨定它。

舉例來說，投資人通常不會以「低於買進價」的價格出售股票，而會希望能夠損益兩平（但事實上，他們應該根據當下股票的內在價值來做出決定）。

對於那些曾經被荒謬地低估、後來價格大幅上漲的股票，富達基金經理人彼得．林區建議，投資人要對自己「錯過的漲幅」進行心理上的清除（mental whiteout），才能專注於眼前是否還有上漲空間的投資機會。

尋求反面證據

「確認偏誤」（confirmation bias）的意思是，當你認為某件事是真的時，會尋求證據來證實它，並傾向於忽略反面事實。蜥蜴腦可以對處於緊急狀況中的身體下命令；但進行投資時，我們需要一個獨立、準確的答案，而不是一個快速的答案。

隨著數位媒體、社群網站的發展，我們越來越難跳出同溫層，社交網路和其他媒體明目張膽地向用戶提供他們喜歡、可能贊同的內容。

投資管理一直是個俱樂部式的職業—資產管理者有著相似的背景、共同的思考習慣。

當我買進一支股票後價格上漲、同事們祝賀我的成功時，我很難不將此視為對自己判斷的肯定。但其實我應該反過來思考：問問自己是否犯了錯誤，但幸運地遇到股價被高估的狀況。

請主動去尋找能反駁你看法的證據，或是唱衰的版本。反過來想並思考一下：相反的說法是否也有道理？

牛市的幻象：樂觀偏誤與現實否認

藉由排除反向證據，我們很容易過度樂觀地認為，自己所選的股票將會蓬勃上漲。

華爾街鼓勵這種趨勢，因為任何人都可以購買股票，但只有股票所有者才能出售，因此人們往往建議你購買，遠多於建議你出售。然而現實世界中，對於公司一年以後的獲利預測，甚至長期成長率的估算，實際表現幾乎都會低於預期。

有些人無法面對事實，並否認事實，當損失出現時，不成功的投資人會試圖推卸責任。我們每個人或多或少都會這樣：賺錢的時候說是自己厲害，虧錢的時候怪運氣不好。

但你必須承認—這是你自己的責任，所以要釐清到底發生了什麼事。不要因為對同事或機構的忠誠，而讓你偏離尋找真相的方向。唯有正確認知並診斷問題，才能解決問題。

我們會因某些情緒和行為而必須向股市交學費，最昂貴的情緒是「尋求安慰」和「恐慌」，這兩種情緒會使人做出計畫外的買進和賣出。

「喔，天啊！我怎麼可能在一支保守的股票上損失一半的資金？末日論者是對的，我現在必須趕快脫手。」接下來又忍不住想：「我感到恐慌是對的，這一切回不去了。」投資「名人股」（譯註：celebrity stocks，意為股價容易被名人影響的股票）是種很有趣的經驗，如果這些股票持續表現良好的話。 （本文摘自今周刊出版《大利從小：少錯穩贏的5大選股心法》，作者：喬爾．提靈赫斯特）

反過來說，價值投資人常常懷疑市場是對的，擔心本來以為只是陰天，其實是天黑了。但如果我們的研究證實了原本的想法，那麼當個書呆子也是可以得到報酬的。

持有無聊的股票，更容易保持耐心；當我因忍受無聊而獲得報酬時，這類股票往往是我最愛的。從歷史上看，穩定、低波動性股票的表現，比理論預測的要好；而令人興奮的高風險股票，表現則比較糟。

最後請記住：做出有意識、有反思的投資決策，目的是確保重要的事物不會被瑣碎的干擾所操控。透過拓寬視野和自我反思，你可以避免主動失誤（unforced errors）後陷入艱難的選擇。也請記得不以人廢言，讓彼此的想法相互辯證，但不要針對人。