國巨股票面額10元變更為2.5元 新股上市首日收143元、漲幅4.76%

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
國巨創辦人暨董事長陳泰銘。聯合報系資料照
國巨*（2327）股票面額由「新台幣10元」變更為「新台幣2.5元」，新股25日上市，參考價136.5元，早盤以142元開出，一度衝達145.5元，終場收在143元，上漲6.5元，漲幅4.76%。

台股早盤以24,108.81點開出，上漲344.34點，收復5日線及月線，台積電（2330）以1,165元開出，股價開高走高，盤中衝達1,180元，上漲45元，終場收1,170元，上漲35元，影響大盤指數約294點，權值股鴻海（2317）、聯發科（2454）、台達電（2308）、廣達（2382）等同步走高收紅，大盤指數一度衝達24,362.02點，上漲597.55點，終場收24,277.38點，上漲512.91點，漲幅2.16%。

國巨股票面額變更，原每股面額新台幣10元，原已發行總股數為5.18億股，變更後每股面額新台幣2.5元，變更後已發行總股數為20.72億股，舊股最後交易日為8月13日，股價收在546元。

股票面額變更前每股淨值307.77元，變更後每股淨值76.94元，25日新股上市，參考價136.5元，早盤以142元開高，一度拉升至145.5元，終場收143元，成交量26,111張。

股票 新台幣

牛市最容易過度樂觀！人人喊買多於勸賣...但情緒往往是賠錢主因

心理學家聲稱，人類會系統性地犯下可預測的判斷錯誤，尤其是在像股票市場這樣複雜、模糊的環境中，那裡的問題不像賭場一樣結構清晰，答案也被隨機性所籠罩。 投資迫使你在數據不足的情況下得出結論，難怪我們會根據眼前的資訊進行選擇，而忽略看不到的證據，或抓住一個講述得很好的故事，而非深入研究其背後的複雜性。 故事往往說的是單一獨特事件，而非統計群體，因此我們要麼不計算報酬率，要麼就是使用錯的參考值、錯誤地計算報酬率。 而「心理偏見」如何誤導人們的投資決策，以及我們如何因某些情緒、行為而必須向股市交學費，並因另一些情緒和行為而得以從中獲利。

台股續往歷史高點挺進，本周有3檔準上市股辦理公開申購作業，投資人又有抽紅包的機會，大研生醫（7780）暫定承銷價158元...

人工智慧（AI）晶片龍頭廠輝達（NVIDIA）將推出「機器人新大腦」產品，機器人概念股所羅門、羅昇、新漢和大銀微系統等在...

台股上週創高後，一度單日重挫728.06點，震盪加劇，週線下跌570.01點或2.34%。台灣證券交易所統計，外資上週在...

台股25日大漲，權王台積電（2330）領軍上攻，聯發科（2454）、鴻海（2317）、廣達（2382）、台達電（2308...

