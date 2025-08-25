國巨股票面額10元變更為2.5元 新股上市首日收143元、漲幅4.76%

國巨*（2327）股票面額由「新台幣10元」變更為「新台幣2.5元」，新股25日上市，參考價136.5元，早盤以142元開出，一度衝達145.5元，終場收在143元，上漲6.5元，漲幅4.76%。

台股早盤以24,108.81點開出，上漲344.34點，收復5日線及月線，台積電（2330）以1,165元開出，股價開高走高，盤中衝達1,180元，上漲45元，終場收1,170元，上漲35元，影響大盤指數約294點，權值股鴻海（2317）、聯發科（2454）、台達電（2308）、廣達（2382）等同步走高收紅，大盤指數一度衝達24,362.02點，上漲597.55點，終場收24,277.38點，上漲512.91點，漲幅2.16%。

國巨股票面額變更，原每股面額新台幣10元，原已發行總股數為5.18億股，變更後每股面額新台幣2.5元，變更後已發行總股數為20.72億股，舊股最後交易日為8月13日，股價收在546元。

股票面額變更前每股淨值307.77元，變更後每股淨值76.94元，25日新股上市，參考價136.5元，早盤以142元開高，一度拉升至145.5元，終場收143元，成交量26,111張。