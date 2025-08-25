快訊

俄羅斯千島群島外海規模6.1地震 深度僅10公里

續查台師大女足吸血案！教練周台英涉詐欺侵占 遭北檢搜索約談

經典賽／中華隊敲定教練團、80人名單 會長和林威助近期赴日

外資上週賣超955億元 調節永豐金7.06萬張最多

中央社／ 台北25日電
台股示意圖。記者林澔一／攝影
台股示意圖。記者林澔一／攝影

台股上週創高後，一度單日重挫728.06點，震盪加劇，週線下跌570.01點或2.34%。台灣證券交易所統計，外資上週在集中市場賣超新台幣955.14億元，賣超永豐金7萬553張最多；外資今年以來累計賣超2546.68億元。

證交所統計，外資上週自集中市場賣超前3名上市公司，依序為永豐金7萬553張、台泥6萬1639張、台積電3萬8948張。

外資上週自集中市場買超前3名上市公司，依序為群創8萬7040張、鴻海7萬3439張、台新金4萬240張。

證交所統計，自今年初至8月22日止，外資總買進金額19兆8031.39億元，總賣出金額20兆578.07億元，累計賣超2546.68億元。

外資上週總持有股票市值為35兆2504.58億元，占全體上市股票市值46.15%，相較8月15日的36兆587.28億元，減少8082.7億元。

外資 股票

延伸閱讀

00918表現這麼好…定期定額的人卻不多？稀飯曝光真相

00878、00961、00701...逾20檔ETF今最後買進！卡位AI出貨、金融股爆發期

台泥爆虧110億仍吸買盤？網曝「是逢低布局時機」：俄烏若停火將成利多

上市公司Q2財報 申報至今天

相關新聞

牛市最容易過度樂觀！人人喊買多於勸賣...但情緒往往是賠錢主因

心理學家聲稱，人類會系統性地犯下可預測的判斷錯誤，尤其是在像股票市場這樣複雜、模糊的環境中，那裡的問題不像賭場一樣結構清晰，答案也被隨機性所籠罩。 投資迫使你在數據不足的情況下得出結論，難怪我們會根據眼前的資訊進行選擇，而忽略看不到的證據，或抓住一個講述得很好的故事，而非深入研究其背後的複雜性。 故事往往說的是單一獨特事件，而非統計群體，因此我們要麼不計算報酬率，要麼就是使用錯的參考值、錯誤地計算報酬率。 而「心理偏見」如何誤導人們的投資決策，以及我們如何因某些情緒、行為而必須向股市交學費，並因另一些情緒和行為而得以從中獲利。

新股紅包抽起來 這檔抽中1張賺1張、可望大賺17.2萬元

台股續往歷史高點挺進，本周有3檔準上市股辦理公開申購作業，投資人又有抽紅包的機會，大研生醫（7780）暫定承銷價158元...

輝達將推機器人新大腦 資金卡位族群股價齊揚

人工智慧（AI）晶片龍頭廠輝達（NVIDIA）將推出「機器人新大腦」產品，機器人概念股所羅門、羅昇、新漢和大銀微系統等在...

外資上週賣超955億元 調節永豐金7.06萬張最多

台股上週創高後，一度單日重挫728.06點，震盪加劇，週線下跌570.01點或2.34%。台灣證券交易所統計，外資上週在...

國巨股票面額10元變更為2.5元 新股上市首日收143元、漲幅4.76%

國巨*（2327）股票面額由「新台幣10元」變更為「新台幣2.5元」，新股25日上市，參考價136.5元，早盤以142元...

台股上漲512點 三大法人買超330億元

台股25日大漲，權王台積電（2330）領軍上攻，聯發科（2454）、鴻海（2317）、廣達（2382）、台達電（2308...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。