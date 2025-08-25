外資上週賣超955億元 調節永豐金7.06萬張最多
台股上週創高後，一度單日重挫728.06點，震盪加劇，週線下跌570.01點或2.34%。台灣證券交易所統計，外資上週在集中市場賣超新台幣955.14億元，賣超永豐金7萬553張最多；外資今年以來累計賣超2546.68億元。
證交所統計，外資上週自集中市場賣超前3名上市公司，依序為永豐金7萬553張、台泥6萬1639張、台積電3萬8948張。
外資上週自集中市場買超前3名上市公司，依序為群創8萬7040張、鴻海7萬3439張、台新金4萬240張。
證交所統計，自今年初至8月22日止，外資總買進金額19兆8031.39億元，總賣出金額20兆578.07億元，累計賣超2546.68億元。
外資上週總持有股票市值為35兆2504.58億元，占全體上市股票市值46.15%，相較8月15日的36兆587.28億元，減少8082.7億元。
