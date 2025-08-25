聽新聞
台股上漲512點 三大法人買超330億元
台股25日大漲，權王台積電（2330）領軍上攻，聯發科（2454）、鴻海（2317）、廣達（2382）、台達電（2308）等權值股助攻，大盤指數盤中一度衝達24,362.02點，上漲597.55點，終場收在24,277.38點，上漲512.91點，漲幅2.16%，成交量4,178.33億元，三大法人買超330.7億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超241.14億元，投信買超32.21億元；自營商買超（合計）57.33億元，其中自營商（自行買賣）買超13.84億元、自營商（避險）買超43.49億元。
台股早盤以24,108.81點開出，上漲344.34點，收復5日線及月線，台積電以1,165元開出，股價開高走高，盤中衝達1,180元，上漲45元，終場收1,170元，上漲35元，影響大盤指數約294點，權值股鴻海、聯發科、台達電、廣達等同步走高收紅。
