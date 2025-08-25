快訊

台股上漲512點 三大法人買超330億元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股25日大漲，權王台積電（2330）領軍上攻，聯發科（2454）、鴻海（2317）、廣達（2382）、台達電（2308）等權值股助攻，大盤指數盤中一度衝達24,362.02點，上漲597.55點，終場收在24,277.38點，上漲512.91點，漲幅2.16%，成交量4,178.33億元，三大法人買超330.7億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超241.14億元，投信買超32.21億元；自營商買超（合計）57.33億元，其中自營商（自行買賣）買超13.84億元、自營商（避險）買超43.49億元。

台股早盤以24,108.81點開出，上漲344.34點，收復5日線及月線，台積電以1,165元開出，股價開高走高，盤中衝達1,180元，上漲45元，終場收1,170元，上漲35元，影響大盤指數約294點，權值股鴻海、聯發科、台達電、廣達等同步走高收紅。

自營商 台積電

相關新聞

牛市最容易過度樂觀！人人喊買多於勸賣...但情緒往往是賠錢主因

心理學家聲稱，人類會系統性地犯下可預測的判斷錯誤，尤其是在像股票市場這樣複雜、模糊的環境中，那裡的問題不像賭場一樣結構清晰，答案也被隨機性所籠罩。 投資迫使你在數據不足的情況下得出結論，難怪我們會根據眼前的資訊進行選擇，而忽略看不到的證據，或抓住一個講述得很好的故事，而非深入研究其背後的複雜性。 故事往往說的是單一獨特事件，而非統計群體，因此我們要麼不計算報酬率，要麼就是使用錯的參考值、錯誤地計算報酬率。 而「心理偏見」如何誤導人們的投資決策，以及我們如何因某些情緒、行為而必須向股市交學費，並因另一些情緒和行為而得以從中獲利。

輝達將推機器人新大腦 資金卡位族群股價齊揚

人工智慧（AI）晶片龍頭廠輝達（NVIDIA）將推出「機器人新大腦」產品，機器人概念股所羅門、羅昇、新漢和大銀微系統等在...

外資上週賣超955億元 調節永豐金7.06萬張最多

台股上週創高後，一度單日重挫728.06點，震盪加劇，週線下跌570.01點或2.34%。台灣證券交易所統計，外資上週在...

國巨股票面額10元變更為2.5元 新股上市首日收143元、漲幅4.76%

國巨*（2327）股票面額由「新台幣10元」變更為「新台幣2.5元」，新股25日上市，參考價136.5元，早盤以142元...

台股上漲512點 三大法人買超330億元

台股25日大漲，權王台積電（2330）領軍上攻，聯發科（2454）、鴻海（2317）、廣達（2382）、台達電（2308...

台股大漲512點收24,277點 台積電上漲35元、貢獻點數近300點

聯準會態度偏鴿、確定美國將不入股台積電（2330）、輝達財報倒數，多項利多加持下，台股25日大漲，早盤以24,108點開...

