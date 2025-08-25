台股大漲512點收24,277點 台積電上漲35元、貢獻點數近300點

聯準會態度偏鴿、確定美國將不入股台積電（2330）、輝達財報倒數，多項利多加持下，台股25日大漲，早盤以24,108點開出後，盤中走高，終場收24,277點，大漲512點，漲幅2.16%，成交量大增至4,178億元。櫃買則收247點，漲幅1.37%，台積電（2330）收1,170元，上漲35元，貢獻大盤點數約282點。

其餘權值股同步上漲，其中以科技股為主，聯發科（2454）、鴻海（2317）、廣達（2382）、台達電（2308）等皆有1%~3%以上的漲幅，帶動指數整體表現勁揚。

盤面上以類股來看玻陶、電機機械、半導體、電子零組件、其他電子、電腦周邊、資訊服務等較為強勢，另外營建、油電燃氣、觀光等較為弱勢。

觀察台股成交額排行榜，量大強勢的有神達（3706）、鴻海、東元（1504）、臻鼎-KY（4958）、世芯-KY（3661）、聯發科、創意（3443）、廣達、台達電、中光電（5371）、康霈*（6919）、定穎投控（3715）、尖點（8021）、奇鋐（3017）、新應材（4749）、波若威（3163）、高力（8996）等。

而量大弱勢的則有，台燿（6274）、宏達電（2498）、上緯投控（3708）、貿聯-KY（3665）、楠梓電（2316）、長榮（2603）、大量（3167）、信驊（5274）、高技（5439）等。

統一投顧表示，聯準會主席鮑爾釋出鴿派言論、魏哲家親口澄清美國政府不會入股台積電、輝達預計今推出「機器人大腦」新產品、生技 BTC 會議今起連三日舉辦、華為及蘋果下個月發表旗艦新機、國際半導體展9月10日登場規模創新高，眾多利因素有望帶動台股反攻2萬4關卡。

惟技術線型顯示盤整、日銀總裁暗示再度升息，預估短線上台股攻上2萬四關卡後，高檔震盪整理。操作上建議布局流動性佳的績優中大型權值股，推薦族群聚焦：AI概念股、高速傳輸概念、PCB供應鏈、材料升級或替代概念股、機器人概念、軍工及生技等。