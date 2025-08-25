無人機概念股增溫 雷虎、中光電盤中漲停1個月翻倍

快訊

中央社／ 台北25日電
圖為今年漢光演習，海軍向賴總統公開今年新接收的「陸用型監偵無人機」。圖／總統府提供
圖為今年漢光演習，海軍向賴總統公開今年新接收的「陸用型監偵無人機」。圖／總統府提供

國防部宣布上看新台幣500億元的無人機採購案後，立法院立法院經濟委員會21日參訪無人機產業，帶動無人機概念股連續3個交易日大漲，雷虎今天盤中攻上146.5元漲停價，中光電也站上113元漲停板。

雷虎自7月22日的盤中低點62元到今天盤中高點上146.5元，才過1個月時間，股價勁揚136.29%；同樣以7月22日當基準，中光電當天低點57.8元起算，到今天盤中高點113元，累計大漲逾95.5%。

國防部先前宣布，將啟動近5萬架軍用商規無人機標案，總金額上看新台幣500億元，產業界看好目前為止最大筆無人機採購案，預料將優先採用國產品。

雷虎科技表示，董事會已決議積極布局美國市場，計畫在美國投資建設無人機關鍵組件及馬達量產基地，進一步強化台美產業合作；不僅提升雷虎在全球無人機市場的競爭力，更預期為營收注入強勁成長動能。

中光電智能機器人公司也在去年8月拿下國防部微型無人機、監偵型無人機量產採購案，得標微型1485架、監偵型1552架，2案共3037架。

