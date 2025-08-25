BBU 需求持續提升 法人：點讚兩檔台廠供應鏈將受惠

快訊

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

受人工智慧在資料中心和關鍵基礎設施中蓬勃發展的推動，全球人工智慧伺服器電池備份單元（BBU）快速成長。法人表示，隨IT機架電力需求突破200kW，BBU規格持續拉高並擴大市場佔有率，看好AES-KY持續保持優勢，另外也看好系統電表現。

根據數據顯示，2024年BBU全球市場規模約為 2.65 億美元，預計到2031年將飆升至14.91億美元，年複合成長率28%。AI伺服器功耗遠高於傳統伺服器，使許多公司將BBU作為AI伺服器機架的標準配置，作為傳統UPS系統的補充或者逐步取代它。

AES-KY 2025年BBU受到客戶提前下單，訂單能見度持續提升，且使用顆數與功率隨著運算而提升，帶動毛利率與營收表現。伺服器備源與自行車電池的市場前景仍樂觀看待，法人指出，BBU與LEV電池需求向上，預期自行車在下半年將有新的機種導入，且下世代BBU在2026整體規格將隨著電源功率提升2 倍至500kW以上。

系統電（5309）北美布局日益深化，2025年已投資10億元赴德州設廠，德州廠將在第4季量產。展望2026年，過去BBU產品驗證期陸續通過客戶認證將進入量產期，且北美產線將有利於切入新的客戶與後裝市場，另外，其新的無人機業務將整合電池與控制系統，拓展更多工業載具。

AES 25日股價隨大盤勁揚，早盤以1305元開出，盤中一度拉升至1315元，上漲逾2%，而系統電則是以58元開出，盤中最高達59.3元，漲幅逾3%。

