黃仁勳親曝機器人「新大腦」東元漲停 鴻海結盟效益助市值月增逾540億
東元（1504）25日股價在機器人題材發酵下表現強勢，開盤後不到1小時便急拉漲停至74.2元，再創波段新高價。這波漲勢主要受惠於輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳親自揭示「機器人新大腦」，引爆台股機器人概念股的漲升行情。此外，東元股價近期動能也來自於與鴻海（2317）的策略結盟，公司市值在一個月內暴增逾540億元。
東元總經理高飛鳶日前表示，公司積極切入資料中心商機，並聯手鴻海搶攻美國市場。在機器人與無人機領域，東元的機器人關節模組已實現小批量出貨，且DC伺服器已打入半導體封裝與TFT-LCD廠的空中無人搬運車系統。
從法人籌碼動向觀察，上週五（22日）外資大買東元1.4萬張，為連5日買超，近5個營業日合計買超3.5萬張；投信則賣超1,552張，自營商買超531張。儘管有法人調節，但三大法人近5日合計仍買超逾3.4萬張，顯示法人對其後市看法樂觀。今日東元股價衝高，成交量逾13萬張，顯示市場資金持續追捧，後續走勢仍受到關注。
