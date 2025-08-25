熱度飆高 散熱股王健策衝漲停、再創歷史新高價

快訊

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

受惠AI發展暢旺，散熱股王健策（3653）25日盤中衝上漲停1790元，再創歷史新高價，法人指出，健策今年AI伺服器相關產品接單暢旺，預料營運將逐季走升，全年展望樂觀。

健策第2季營收51.81億元，季增9%，年增52.3%；稅後純益11.21億元，季減18.1%，年增31.7%。上半年營收99.33億元，年增58.5%，距離百億元大關只差一步，並創同期新高；稅後純益24.92億元，年增59.5%，每股純益17.44元，優於去年同期的11.09元。

健策7月營收16.82億元，年增42%，展望2026年GB300、Rubin甚至NV 均已開始討論要用更高規micro channel Lid等設計，長趨勢隨著封裝尺吋面積變大，散熱設計難度只會增加不會減少。

法人預期，隨高階AI平台升級與水冷滲透率提升，具備高整合製程與散熱模組設計能力的廠商，將在競爭中掌握優勢。健策已投入相關技術開發，並在液冷散熱模組、均熱片加工與封裝整合等領域同步布局，鎖定次世代AI伺服器的高功率、高密度熱管理需求。

