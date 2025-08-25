輝達財報公布前…資金先卡位矽光子族群 這2檔飆漲停領軍

輝達預定27日美股盤後公布止於7月底的年度第2季（上季）財報，華爾街預估，輝達上季營收459億美元，年增53%，每股盈餘1.01美元，年增48%，看好有望調高財測；在輝達財報可望交出營收、獲利持續強勁成長的預期下，市場看好包括AI、機器人、矽光子等概念股有望迎來財報加持行情，25日機器人股大漲之外，資金也先行卡位矽光子族群，光聖（6442）、聯鈞（3450）飆上漲停表態。

輝達財報及財測將是評估整體AI市場發展的重要風向球，市場關注營收展望、執行長黃仁勳對Blackwell平台供應前景與後續規畫的看法，及近日傳出要求供應商停產H20晶片的說法。

華爾街看好輝達上季營收及獲利將持續強勁成長，且有望調高財測；法人看好，在輝達交出好成績，且有望調高財測之下，台灣相關供應鏈包括台積電（2330）、鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）、緯穎（6669）等後市看俏， 另外，市場也聚焦有關機器人及矽光子相關概念股的表現。

台股25日開高走高， 盤中大漲逾500點， 機器人股漲勢亮眼， 盤中上市櫃公司多達10餘檔衝上漲停，另外， 矽光子族群也吸引資金卡位，光聖開高後衝上漲停852元鎖死，聯鈞開高後衝上漲停207元鎖死，再度站上200元關卡，排隊買單超過6,300張。

訊芯-KY（6451）、IET-KY（4971）、上詮（3363）等盤中漲幅超過7%；旺矽（6223）、環宇-KY（4991）盤中上漲逾6%；聯亞（3081）漲幅逾5%；眾達-KY（4977）、波若威（3163）、前鼎（4908）、華星光（4979）、創威（6530）、光環（3234）、聯光通（4903）、智邦（2345）等股也是大漲。