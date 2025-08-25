輝達財報公布前…資金先卡位矽光子族群 這2檔飆漲停領軍

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
輝達預定27日美股盤後公布止於7月底的年度第2季（上季）財報，華爾街預估，輝達上季營收459億美元，年增53%，每股盈餘1.01美元，年增48%，看好有望調高財測；在輝達財報可望交出營收、獲利持續強勁成長的預期下，市場看好包括AI、機器人、矽光子等概念股有望迎來財報加持行情，25日機器人股大漲之外，資金也先行卡位矽光子族群，光聖（6442）、聯鈞（3450）飆上漲停表態。

輝達財報及財測將是評估整體AI市場發展的重要風向球，市場關注營收展望、執行長黃仁勳對Blackwell平台供應前景與後續規畫的看法，及近日傳出要求供應商停產H20晶片的說法。

華爾街看好輝達上季營收及獲利將持續強勁成長，且有望調高財測；法人看好，在輝達交出好成績，且有望調高財測之下，台灣相關供應鏈包括台積電（2330）、鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）、緯穎（6669）等後市看俏， 另外，市場也聚焦有關機器人及矽光子相關概念股的表現。

台股25日開高走高， 盤中大漲逾500點， 機器人股漲勢亮眼， 盤中上市櫃公司多達10餘檔衝上漲停，另外， 矽光子族群也吸引資金卡位，光聖開高後衝上漲停852元鎖死，聯鈞開高後衝上漲停207元鎖死，再度站上200元關卡，排隊買單超過6,300張。

訊芯-KY（6451）、IET-KY（4971）、上詮（3363）等盤中漲幅超過7%；旺矽（6223）、環宇-KY（4991）盤中上漲逾6%；聯亞（3081）漲幅逾5%；眾達-KY（4977）、波若威（3163）、前鼎（4908）、華星光（4979）、創威（6530）、光環（3234）、聯光通（4903）、智邦（2345）等股也是大漲。

輝達 財報

川普入股台積電交換補助？魏哲家喊「沒補助也不怕」、強調公平有跡可循

「有沒有一種可能，是川普不想給台積電補助，才放話說想入股，不然不給補助？」有網友大大提出這個看法，一開始我想，對美國而言應該不會繞這麼大一圈來拒絕補助這些款項，但又再思考了一下，畢竟是川普政府嘛。 對他們來說，給補助入股或是不給補助，怎麼樣都是贏，所以這可能也是目的之一，而對台積電來說，當然不要補助不給股權是更好的，因為相較於入股的代價來說，沒有補助的問題不會太大。

高資產族會重壓股市？內行曝「只是配置一部分」：多元現金流才是真底氣

前幾天和兩位前輩聊天，A：「股票我還是有放一點，錢不用放太多在股市啊」、B：「我現金流也夠了，股市只是看有沒有便宜的點可以加碼，不急」。 聊了幾句話讓我再重新思考，當我們還在煩惱要怎麼把錢塞進股市的時候，他們根本沒在想這些，因為他們看待資產、看待錢的方式跟我們不一樣，畢竟本身資產多元化的現金流就足以支撐日常支出了，股市對他們而言只是一種機會並不是必須品，不會想要把大比重的現金放入股市。

金融股漲是多頭最後一棒？不同週期、布局不同...大盤創高優先「1體系」

「金融股漲就是最後一棒」之所以流行，主因在多頭期間市場焦點集中於半導體與電子，金融股漲幅相對慢、存在感低；但從聯動關係觀察，金融股長期與大盤同向，空頭來臨時因資產與放款循環的反身性又容易被放大檢討。正確的理解應是：當國家經濟穩定、違約率低、風險資產評價改善時，金融業投資與放款雙主軸自然受惠；多頭尾段固然需更謹慎控風險，但並不代表金融股只剩情緒行情。

黃仁勳親曝機器人「新大腦」東元漲停 鴻海結盟效益助市值月增逾540億

東元（1504）25日股價在機器人題材發酵下表現強勢，開盤後不到1小時便急拉漲停至74.2元，再創波段新高價。這波漲勢主...

鮑爾釋降息訊號、美積電疑慮去除 台股開盤漲近500點

．受惠於聯準會主席鮑爾在𠎀克森洞的演說釋出願意降息的訊號，以及美國政府入股台積電的「美積電」疑慮消除，使美股上周五大漲，也帶動台股今天開盤就直接以大漲344點開出，直接反攻24000點成功，漲幅最高直逼500點，24263.46點。

鮑爾放鴿美股大漲 台股盤中一度大漲近600點

受到美國聯準會主席鮑爾放鴿，美股四大指數大漲激勵，台股25日開盤即以大漲344點開出，不但收復月線，午盤之前盤中高點一度...

