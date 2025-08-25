台積電衝1180元影響大盤指數超過380點 鴻海、聯發科同步大漲助陣

台積電（2330）董事長魏哲家以「他們已經宣布不入股了」來回應外傳美國川普政府有意用補助換股權的傳聞，「美積電」 疑慮解除，台積電25日領軍大盤指數衝高，盤中大漲逾500點， 台積電開高走高衝達1,180元， 上漲45元，漲幅3.96%， 影響大盤指數約382點， 權值股包括鴻海（2317）、聯發科（2454）、台達電（2308）、廣達（2382）同步大漲。

台股早盤以24,108.81點開出，上漲344.34點，收復5日線及月線，台積電以1,165元開出， 股價開高走高，盤中衝達1,180元， 上漲45元， 權值股鴻海、聯發科、台達電、廣達等同步走高，進一步推升大盤指數，一度拉升至24,360.49點， 上漲596.02點，朝歷史高點挺進。

台積電股價衝高，市值也回到30兆6,004億元， 影響大盤指數約382點，鴻海一度衝高至208元，上漲5.5元， 聯發科一度拉升至1,410元，兩家公司盤中分別影響大盤指數約22點及18點；台達電、廣達分別影響約12點及10點。

美國政府以補助換英特爾（Intel）股權， 市場一度解讀恐將以同樣的模式入股台積電，衝擊台積電股價表現，上周五收在1,135元，單周市場急縮1.16兆元，不過，外電報導美國政府無意入股台積電， 魏哲家也在上周五表示，「他們已經宣布不入股了」，證實沒有美國政府入股一事，台積電ADR上周五收紅，推升台積電25日開高走高。