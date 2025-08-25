鮑爾放鴿美股大漲 台股盤中一度大漲近600點

受到美國聯準會主席鮑爾放鴿，美股四大指數大漲激勵，台股25日開盤即以大漲344點開出，不但收復月線，午盤之前盤中高點一度來到24,360點，大漲596點。

由於市場擔憂台積電被美國政府入股最終成為美積電，加權指數上周回跌570點，跌破月線。不過，台積電董事長魏哲家22日親口澄清美國不會入股，不安因素暫時消除；加上鮑爾釋出鴿派言論，9月降息幾乎底定，上周五美股四大指數大漲，預期本周多頭反攻24,000點關卡可期，甚至有機會挑戰歷史高點24,551點，而27日公布的輝達財報將是後續成長動能的重要關鍵。

統一投顧分析，若本周能快速有效站回月線，且5日及10日線重新翻揚，則可視為短期回檔修正已結束，大盤將重回漲勢；否則將延續高檔震盪格局，現階段台股創史高後高檔震盪，選股優於選市。預估短線上台股攻上24,000點後，高檔震盪整理。操作上建議布局流動 性佳的績優中大型權值股，推薦族群聚焦AI概念股、高速傳輸概念、PCB供應鏈、材料升級或替代概念股、機器人概念、軍工及生技等。