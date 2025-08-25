快訊

蕭美琴「反射照」露餡 蔡英文官邸合照修圖被抓包

MLB／遭教士球迷嗆整場「你好爛」 大谷翔平開轟主動跑去擊掌

腳臭穿防臭襪有效嗎？ 醫曝「5穿法」反害更臭

聽新聞
0:00 / 0:00

台股大漲逾500點 下一波台積電活水準備好了

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
台股25日跳空大漲，盤中大漲逾500點。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
台股25日跳空大漲，盤中大漲逾500點。聯合報系資料照／記者余承翰攝影

受惠於聯準會主席鮑爾在Jackson Hole釋放鴿派訊號、「美」積電陰影暫時消除等利多帶動，台股25日跳空大漲，盤中大漲逾500點，重返24000整數關卡之上。

國泰投信表示，股市短暫修正為健康現象，投資宜看長不看短，長線來看台股仍是上行趨勢，建議適度配置市值型ETF參與台灣企業成長，新一代的市值型ETF國泰台灣領袖50（00922），一張約兩萬多元，價格親民好入手，今年5月更主動調降經管費，27日即將拉高台積電權重與大盤對齊，成為第一檔率先更新追蹤指數規則的市值型ETF，更趨近台股大盤，替投資人超前部署。

國泰台灣領袖50經理人蘇鼎宇表示，截至7月底，護國神山台積電占了大盤近四成，隨著AI發展火熱，半導體需求只會更多，未來台積電在台股的權重有機會繼續提高，為了因應這個轉變，金管會調整ETF單一持股上限標準，放寬到以大盤權重為上限，00922成為主要受惠的ETF，投資人在8月27日收盤後，即可看到00922的台積電權重調整到接近大盤權重，相比一張台積電股票需要準備上百萬元，走平價路線的00922股價還不到台積電的2%，一張兩萬多元，讓台積電為自己打工。

蘇鼎宇進一步指出，00922主要追蹤MSCI台灣領袖50精選指數，不僅聚焦市值大、流動性佳之50檔領袖級台股企業，也會考慮企業的低碳轉型分數來調整持股權重，指數從2013年11月成立日起算，截至7月31日，累積的含息報酬率達到400.37%，比台灣加權報酬指數高出63.46%，顯示長期回測來看，指數加入低碳轉型分數條件進行篩選後，有機會創造比大盤更高的報酬率。

ETF 台股 台積電 00922國泰台灣領袖50ETF基金

延伸閱讀

川普入股台積電交換補助？魏哲家喊「沒補助也不怕」、強調公平有跡可循

00922超前部署…台積電（2330）權重同步大盤！一張僅2萬多元

台股創高後震盪…ETF卻熱爆！00961、00701成資金避風港

安聯投信：台股後市仍可期

相關新聞

川普入股台積電交換補助？魏哲家喊「沒補助也不怕」、強調公平有跡可循

「有沒有一種可能，是川普不想給台積電補助，才放話說想入股，不然不給補助？」有網友大大提出這個看法，一開始我想，對美國而言應該不會繞這麼大一圈來拒絕補助這些款項，但又再思考了一下，畢竟是川普政府嘛。 對他們來說，給補助入股或是不給補助，怎麼樣都是贏，所以這可能也是目的之一，而對台積電來說，當然不要補助不給股權是更好的，因為相較於入股的代價來說，沒有補助的問題不會太大。

高資產族會重壓股市？內行曝「只是配置一部分」：多元現金流才是真底氣

前幾天和兩位前輩聊天，A：「股票我還是有放一點，錢不用放太多在股市啊」、B：「我現金流也夠了，股市只是看有沒有便宜的點可以加碼，不急」。 聊了幾句話讓我再重新思考，當我們還在煩惱要怎麼把錢塞進股市的時候，他們根本沒在想這些，因為他們看待資產、看待錢的方式跟我們不一樣，畢竟本身資產多元化的現金流就足以支撐日常支出了，股市對他們而言只是一種機會並不是必須品，不會想要把大比重的現金放入股市。

金融股漲是多頭最後一棒？不同週期、布局不同...大盤創高優先「1體系」

「金融股漲就是最後一棒」之所以流行，主因在多頭期間市場焦點集中於半導體與電子，金融股漲幅相對慢、存在感低；但從聯動關係觀察，金融股長期與大盤同向，空頭來臨時因資產與放款循環的反身性又容易被放大檢討。正確的理解應是：當國家經濟穩定、違約率低、風險資產評價改善時，金融業投資與放款雙主軸自然受惠；多頭尾段固然需更謹慎控風險，但並不代表金融股只剩情緒行情。

黃仁勳親曝機器人「新大腦」東元漲停 鴻海結盟效益助市值月增逾540億

東元（1504）25日股價在機器人題材發酵下表現強勢，開盤後不到1小時便急拉漲停至74.2元，再創波段新高價。這波漲勢主...

輝達財報公布前…資金先卡位矽光子族群 這2檔飆漲停領軍

輝達預定27日美股盤後公布止於7月底的年度第2季（上季）財報，華爾街預估，輝達上季營收459億美元，年增53%，每股盈餘...

台積電衝1180元影響大盤指數超過380點 鴻海、聯發科同步大漲助陣

台積電（2330）董事長魏哲家以「他們已經宣布不入股了」來回應外傳美國川普政府有意用補助換股權的傳聞，「美積電」 疑慮解...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。