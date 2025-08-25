高價IC族群勁揚帶動大盤表現 創意、旺矽、世芯表現亮

快訊

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

市場預期聯準會今年將降息兩次，加上川普半導體關稅議題利空出盡，台股在買盤的進駐下，25日開高走高，其中高價IC族群勁揚，其中創意（3443）大漲8%，旺矽（6223）漲幅逾6%，世芯-KY（3661）上漲逾半根停板，整體表現亮眼，台股目前為23檔千金股。

世芯-KY方面，法人分析，AWS Trainium3的3奈米專案tape-out時間為第3季前期，預計在明年首季量產，且有其他3奈米案件也會在下半年完成tape-out，多數案件製程節點由5奈米走向3奈米，設計複雜度的提升也將帶動NRE收入增加。毛利率在下半年將會有顯著改善，主要得益於NRE比重的提升，由於毛利率的提升，預估今年獲利約能維持與去年相近水準。

展望下半年，第3季將有CSP客戶三代晶片PLUS版本的NRE將認列。先前預估的另在第4季車用ADAS晶片及虛擬貨幣案件量產開始貢獻營收幅度較低，主要係因量產時間點較晚，部分延至2026年首季，預估為上下半年相當。

創意上半年主要營收來源為加密貨幣業務，而雲端服務供應商（CSP）貢獻營收約25％，不過公司指出，預期大約到第4季時，CSP客戶的量能就會開始出現，並估計於明年上半可進一步放大。

法人預期，創意整體營收成長仍為雙位數，但在NRE方面，原來是個位數成長，現在下修到個位數下滑，主因客戶目前洽談併購，使得案件遞延，部分NRE將遞延至明年。在量產部分維持成長幅度雙位數的預估不變。

旺矽部分，上半年營收年增38%，主因電競GPU探針卡出貨強勁。法人預估，下半年營收可維持高水準，係由網通IC、AI ASIC專案及設備挹注動能。但毛利率則受匯率及產品組合影響，預估略為下降1-1.5個百分點。

川普入股台積電交換補助？魏哲家喊「沒補助也不怕」、強調公平有跡可循

「有沒有一種可能，是川普不想給台積電補助，才放話說想入股，不然不給補助？」有網友大大提出這個看法，一開始我想，對美國而言應該不會繞這麼大一圈來拒絕補助這些款項，但又再思考了一下，畢竟是川普政府嘛。 對他們來說，給補助入股或是不給補助，怎麼樣都是贏，所以這可能也是目的之一，而對台積電來說，當然不要補助不給股權是更好的，因為相較於入股的代價來說，沒有補助的問題不會太大。

高資產族會重壓股市？內行曝「只是配置一部分」：多元現金流才是真底氣

前幾天和兩位前輩聊天，A：「股票我還是有放一點，錢不用放太多在股市啊」、B：「我現金流也夠了，股市只是看有沒有便宜的點可以加碼，不急」。 聊了幾句話讓我再重新思考，當我們還在煩惱要怎麼把錢塞進股市的時候，他們根本沒在想這些，因為他們看待資產、看待錢的方式跟我們不一樣，畢竟本身資產多元化的現金流就足以支撐日常支出了，股市對他們而言只是一種機會並不是必須品，不會想要把大比重的現金放入股市。

金融股漲是多頭最後一棒？不同週期、布局不同...大盤創高優先「1體系」

「金融股漲就是最後一棒」之所以流行，主因在多頭期間市場焦點集中於半導體與電子，金融股漲幅相對慢、存在感低；但從聯動關係觀察，金融股長期與大盤同向，空頭來臨時因資產與放款循環的反身性又容易被放大檢討。正確的理解應是：當國家經濟穩定、違約率低、風險資產評價改善時，金融業投資與放款雙主軸自然受惠；多頭尾段固然需更謹慎控風險，但並不代表金融股只剩情緒行情。

黃仁勳親曝機器人「新大腦」東元漲停 鴻海結盟效益助市值月增逾540億

東元（1504）25日股價在機器人題材發酵下表現強勢，開盤後不到1小時便急拉漲停至74.2元，再創波段新高價。這波漲勢主...

輝達財報公布前…資金先卡位矽光子族群 這2檔飆漲停領軍

輝達預定27日美股盤後公布止於7月底的年度第2季（上季）財報，華爾街預估，輝達上季營收459億美元，年增53%，每股盈餘...

台積電衝1180元影響大盤指數超過380點 鴻海、聯發科同步大漲助陣

台積電（2330）董事長魏哲家以「他們已經宣布不入股了」來回應外傳美國川普政府有意用補助換股權的傳聞，「美積電」 疑慮解...

