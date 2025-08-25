高價IC族群勁揚帶動大盤表現 創意、旺矽、世芯表現亮
市場預期聯準會今年將降息兩次，加上川普半導體關稅議題利空出盡，台股在買盤的進駐下，25日開高走高，其中高價IC族群勁揚，其中創意（3443）大漲8%，旺矽（6223）漲幅逾6%，世芯-KY（3661）上漲逾半根停板，整體表現亮眼，台股目前為23檔千金股。
世芯-KY方面，法人分析，AWS Trainium3的3奈米專案tape-out時間為第3季前期，預計在明年首季量產，且有其他3奈米案件也會在下半年完成tape-out，多數案件製程節點由5奈米走向3奈米，設計複雜度的提升也將帶動NRE收入增加。毛利率在下半年將會有顯著改善，主要得益於NRE比重的提升，由於毛利率的提升，預估今年獲利約能維持與去年相近水準。
展望下半年，第3季將有CSP客戶三代晶片PLUS版本的NRE將認列。先前預估的另在第4季車用ADAS晶片及虛擬貨幣案件量產開始貢獻營收幅度較低，主要係因量產時間點較晚，部分延至2026年首季，預估為上下半年相當。
創意上半年主要營收來源為加密貨幣業務，而雲端服務供應商（CSP）貢獻營收約25％，不過公司指出，預期大約到第4季時，CSP客戶的量能就會開始出現，並估計於明年上半可進一步放大。
法人預期，創意整體營收成長仍為雙位數，但在NRE方面，原來是個位數成長，現在下修到個位數下滑，主因客戶目前洽談併購，使得案件遞延，部分NRE將遞延至明年。在量產部分維持成長幅度雙位數的預估不變。
旺矽部分，上半年營收年增38%，主因電競GPU探針卡出貨強勁。法人預估，下半年營收可維持高水準，係由網通IC、AI ASIC專案及設備挹注動能。但毛利率則受匯率及產品組合影響，預估略為下降1-1.5個百分點。
