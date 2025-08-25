川普入股台積電交換補助？魏哲家喊「沒補助也不怕」、強調公平有跡可循

「有沒有一種可能，是川普不想給台積電補助，才放話說想入股，不然不給補助？」有網友大大提出這個看法，一開始我想，對美國而言應該不會繞這麼大一圈來拒絕補助這些款項，但又再思考了一下，畢竟是川普政府嘛。

對他們來說，給補助入股或是不給補助，怎麼樣都是贏，所以這可能也是目的之一，而對台積電來說，當然不要補助不給股權是更好的，因為相較於入股的代價來說，沒有補助的問題不會太大。

所以照大大的說法，川普提出要不要補助？但要拿股權來換，他的心態可能就是：「我沒有逼你喔，是你自己不願意交換，那我就不補助了」這樣子施加壓力讓企業自己說出不要補助，當然了，川普也還是想要股權，運氣好用補助可以換到股權也是賺到了！

台積電對於前幾天美方說補助換股權這件事，只簡短回了「不回應假設性議題」，不過年初台積電要去美國投資的時候，魏董就有提到說，美國設廠考量還是客戶需求，沒有補助的話一樣會去，不怕競爭、只要求公平，只是那時候市場焦慮的是要變成美積電，但現在看來，魏董那麼強調「公平」可能有跡可循的。

台積電要的是長期穩健的全球客戶基礎，而且一定也有自由選擇市場的實力，如果未來川普政府真的從放話階段進入談判階段，希望魏董能守住這樣的堅持，技術可以交流、廠房可以設、合作可以談，但主控權、決策權、企業價值當然還是要握在自己手上。

另外也有大大問說，今天有看到消息，台積電會考慮退還之前的補助，不過這應該是還沒證實的消息，真的有說過的還是年初魏董說的那段話。

◎本文內容已獲 張紫凌 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。