配息帳戶輕鬆改 集保 eCounter 突破2千家公司加入

為提升股東數位體驗，臺灣集中保管結算所持續推動股務e化，2025年5月19日正式上線「股務事務e櫃台(eCounter)」平台，提供公開發行公司股東線上辦理開戶、基本資料變更等多項股務事務，免除股東親赴股務單位臨櫃辦理的繁瑣程序，日前已突破2,000家公司簽約使用，打造便捷數位服務，開創股務數位化新典範。

集保結算所董事長林丙輝表示，集保eCounter是電子簽章法修訂後，第一個由金管會與數發部跨部會合作，運用電子憑證及數位簽章技術的電子平台，秉持普惠金融理念，免費提供公開發行公司及其股東使用。股東只要備妥電子憑證，完成身分認證後，即可在線上完成申請，大幅簡化作業流程。

以往股東若需變更股利配息帳戶等基本資料，必須依據投資標的逐一前往各家股務代理機構臨櫃辦理，或以郵寄方式申請，流程繁瑣且耗時。但有了eCounter，股東只要透過電腦，即可在家完成相關申辦作業，不僅節省時間，也減少紙張使用與交通所造成的碳排放，進一步實踐永續行動。

eCounter啟用以來，迅速獲得市場廣大迴響，上線3個月，已有超過2,000家上市櫃、興櫃及公開發行公司簽約使用。同期間，股東透過eCounter申辦的股務案件已突破2萬筆，其中又以申請變更現金股利銀行款項帳號的需求為最多，占整體申請筆數八成，尤能幫助股東避免跨行匯款所產生的手續費支出，也顯示線上申辦的數位服務，已成為股東辦理股務的首選。

為實現高效低碳的資本市場，集保結算所整合一系列的股務數位化應用場景，包括eVoting電子投票、eMeeting股東會視訊會議、eNotice股利發放電子通知，以及eCounter股務事務e櫃台等，打造全方位一站式的「股東e服務」平台，建構完整的股務數位服務生態系，邁向ESG永續發展的嶄新里程碑。