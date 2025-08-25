快訊

配息帳戶輕鬆改 集保 eCounter 突破2千家公司加入

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
配息帳戶輕鬆改，集保eCounter突破2千家公司加入。（臺灣集中保管結算所/提供）
為提升股東數位體驗，臺灣集中保管結算所持續推動股務e化，2025年5月19日正式上線「股務事務e櫃台(eCounter)」平台，提供公開發行公司股東線上辦理開戶、基本資料變更等多項股務事務，免除股東親赴股務單位臨櫃辦理的繁瑣程序，日前已突破2,000家公司簽約使用，打造便捷數位服務，開創股務數位化新典範。

集保結算所董事長林丙輝表示，集保eCounter是電子簽章法修訂後，第一個由金管會與數發部跨部會合作，運用電子憑證及數位簽章技術的電子平台，秉持普惠金融理念，免費提供公開發行公司及其股東使用。股東只要備妥電子憑證，完成身分認證後，即可在線上完成申請，大幅簡化作業流程。

以往股東若需變更股利配息帳戶等基本資料，必須依據投資標的逐一前往各家股務代理機構臨櫃辦理，或以郵寄方式申請，流程繁瑣且耗時。但有了eCounter，股東只要透過電腦，即可在家完成相關申辦作業，不僅節省時間，也減少紙張使用與交通所造成的碳排放，進一步實踐永續行動。

eCounter啟用以來，迅速獲得市場廣大迴響，上線3個月，已有超過2,000家上市櫃、興櫃及公開發行公司簽約使用。同期間，股東透過eCounter申辦的股務案件已突破2萬筆，其中又以申請變更現金股利銀行款項帳號的需求為最多，占整體申請筆數八成，尤能幫助股東避免跨行匯款所產生的手續費支出，也顯示線上申辦的數位服務，已成為股東辦理股務的首選。

為實現高效低碳的資本市場，集保結算所整合一系列的股務數位化應用場景，包括eVoting電子投票、eMeeting股東會視訊會議、eNotice股利發放電子通知，以及eCounter股務事務e櫃台等，打造全方位一站式的「股東e服務」平台，建構完整的股務數位服務生態系，邁向ESG永續發展的嶄新里程碑。

川普入股台積電交換補助？魏哲家喊「沒補助也不怕」、強調公平有跡可循

「有沒有一種可能，是川普不想給台積電補助，才放話說想入股，不然不給補助？」有網友大大提出這個看法，一開始我想，對美國而言應該不會繞這麼大一圈來拒絕補助這些款項，但又再思考了一下，畢竟是川普政府嘛。 對他們來說，給補助入股或是不給補助，怎麼樣都是贏，所以這可能也是目的之一，而對台積電來說，當然不要補助不給股權是更好的，因為相較於入股的代價來說，沒有補助的問題不會太大。

高資產族會重壓股市？內行曝「只是配置一部分」：多元現金流才是真底氣

前幾天和兩位前輩聊天，A：「股票我還是有放一點，錢不用放太多在股市啊」、B：「我現金流也夠了，股市只是看有沒有便宜的點可以加碼，不急」。 聊了幾句話讓我再重新思考，當我們還在煩惱要怎麼把錢塞進股市的時候，他們根本沒在想這些，因為他們看待資產、看待錢的方式跟我們不一樣，畢竟本身資產多元化的現金流就足以支撐日常支出了，股市對他們而言只是一種機會並不是必須品，不會想要把大比重的現金放入股市。

金融股漲是多頭最後一棒？不同週期、布局不同...大盤創高優先「1體系」

「金融股漲就是最後一棒」之所以流行，主因在多頭期間市場焦點集中於半導體與電子，金融股漲幅相對慢、存在感低；但從聯動關係觀察，金融股長期與大盤同向，空頭來臨時因資產與放款循環的反身性又容易被放大檢討。正確的理解應是：當國家經濟穩定、違約率低、風險資產評價改善時，金融業投資與放款雙主軸自然受惠；多頭尾段固然需更謹慎控風險，但並不代表金融股只剩情緒行情。

黃仁勳親曝機器人「新大腦」東元漲停 鴻海結盟效益助市值月增逾540億

東元（1504）25日股價在機器人題材發酵下表現強勢，開盤後不到1小時便急拉漲停至74.2元，再創波段新高價。這波漲勢主...

輝達財報公布前…資金先卡位矽光子族群 這2檔飆漲停領軍

輝達預定27日美股盤後公布止於7月底的年度第2季（上季）財報，華爾街預估，輝達上季營收459億美元，年增53%，每股盈餘...

台積電衝1180元影響大盤指數超過380點 鴻海、聯發科同步大漲助陣

台積電（2330）董事長魏哲家以「他們已經宣布不入股了」來回應外傳美國川普政府有意用補助換股權的傳聞，「美積電」 疑慮解...

