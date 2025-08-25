台積電早盤勁揚逾3% 市值重返30兆關卡
聯準會主席鮑爾上周五在傑克森洞拋出偏鴿訊號、強化市場對降息的想像，加上台積電（2330）董事長魏哲家上周明確澄清「美國不會入主台積電」，兩大利多同時點火，權值王25日早盤氣勢再起。
台積電今早盤以1,165元開出，最高來到1,175元；10:50最新價1,175元，上漲40元、漲幅3.52%。以在外股數約259.3億股粗估，市值約30.47兆元。
市場解讀，鮑爾談話緩解利率上行壓力、科技權值評價獲支撐；同時，魏哲家親自澄清入股傳聞，降低地緣政治與所有權不確定性，資金回流權值王。法人指出，台積電受惠 AI/HPC 強勁需求與先進製程、先進封裝產能滿載，中長期基本面動能不變，盤面焦點地位不減。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言