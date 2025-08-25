台積電早盤勁揚逾3% 市值重返30兆關卡

前幾天和兩位前輩聊天，A：「股票我還是有放一點，錢不用放太多在股市啊」、B：「我現金流也夠了，股市只是看有沒有便宜的點可以加碼，不急」。 聊了幾句話讓我再重新思考，當我們還在煩惱要怎麼把錢塞進股市的時候，他們根本沒在想這些，因為他們看待資產、看待錢的方式跟我們不一樣，畢竟本身資產多元化的現金流就足以支撐日常支出了，股市對他們而言只是一種機會並不是必須品，不會想要把大比重的現金放入股市。

2025-08-25 09:18