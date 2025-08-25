鮑爾案釋降息、美積電疑慮去除 台股開盤後大漲近500點

快訊

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
鮑爾案願降息和美積電疑慮去除 台股開盤後大漲近500點。圖／聯合報系資料照片

受惠於聯準會主席鮑爾在𠎀克森洞的演說釋出願意降息的訊號，以及美國政府入股台積電的「美積電」疑慮消除，使美股上週五大漲，也帶動台股今天開盤就直接以大漲344點開出，直接反攻24000點成功，漲幅最高直逼500點，24263.46點。

上週五的兩大利多，使得道瓊指數狂飆 846 點，那斯達克指數上漲 1.88%，費城半導體指數亦大漲2.70%。其中權王台積電在上週五的美國ADR就大漲了2.49%，也反映在今日台積電一開盤就大漲30元至1165元，包括鴻海、台達電、聯發科也相繼加入多頭行列。

法人分析，從看盤指標而言，權王台積電先前雖創天價1200元，但消息面複雜，後續仍極具關鍵，可同步參考美國 ADR走勢。

法人也認為，根據聯準會 7 月會議紀錄顯示，多數官員支持暫不降息，原因是對川普關稅帶來的通膨影響保持高度警惕，FED 預計9月16號和17號再次召開會議，此外台股也將持續聚焦關稅話題與8月27日的輝達法說，同時9月10日蘋果即將發表 iPhone17 新機，8月營收相當重要，操作可逢低布局有展望公司。

川普入股台積電交換補助？魏哲家喊「沒補助也不怕」、強調公平有跡可循

「有沒有一種可能，是川普不想給台積電補助，才放話說想入股，不然不給補助？」有網友大大提出這個看法，一開始我想，對美國而言應該不會繞這麼大一圈來拒絕補助這些款項，但又再思考了一下，畢竟是川普政府嘛。 對他們來說，給補助入股或是不給補助，怎麼樣都是贏，所以這可能也是目的之一，而對台積電來說，當然不要補助不給股權是更好的，因為相較於入股的代價來說，沒有補助的問題不會太大。

高資產族會重壓股市？內行曝「只是配置一部分」：多元現金流才是真底氣

前幾天和兩位前輩聊天，A：「股票我還是有放一點，錢不用放太多在股市啊」、B：「我現金流也夠了，股市只是看有沒有便宜的點可以加碼，不急」。 聊了幾句話讓我再重新思考，當我們還在煩惱要怎麼把錢塞進股市的時候，他們根本沒在想這些，因為他們看待資產、看待錢的方式跟我們不一樣，畢竟本身資產多元化的現金流就足以支撐日常支出了，股市對他們而言只是一種機會並不是必須品，不會想要把大比重的現金放入股市。

金融股漲是多頭最後一棒？不同週期、布局不同...大盤創高優先「1體系」

「金融股漲就是最後一棒」之所以流行，主因在多頭期間市場焦點集中於半導體與電子，金融股漲幅相對慢、存在感低；但從聯動關係觀察，金融股長期與大盤同向，空頭來臨時因資產與放款循環的反身性又容易被放大檢討。正確的理解應是：當國家經濟穩定、違約率低、風險資產評價改善時，金融業投資與放款雙主軸自然受惠；多頭尾段固然需更謹慎控風險，但並不代表金融股只剩情緒行情。

