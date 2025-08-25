鮑爾案釋降息、美積電疑慮去除 台股開盤後大漲近500點

受惠於聯準會主席鮑爾在𠎀克森洞的演說釋出願意降息的訊號，以及美國政府入股台積電的「美積電」疑慮消除，使美股上週五大漲，也帶動台股今天開盤就直接以大漲344點開出，直接反攻24000點成功，漲幅最高直逼500點，24263.46點。

上週五的兩大利多，使得道瓊指數狂飆 846 點，那斯達克指數上漲 1.88%，費城半導體指數亦大漲2.70%。其中權王台積電在上週五的美國ADR就大漲了2.49%，也反映在今日台積電一開盤就大漲30元至1165元，包括鴻海、台達電、聯發科也相繼加入多頭行列。

法人分析，從看盤指標而言，權王台積電先前雖創天價1200元，但消息面複雜，後續仍極具關鍵，可同步參考美國 ADR走勢。

法人也認為，根據聯準會 7 月會議紀錄顯示，多數官員支持暫不降息，原因是對川普關稅帶來的通膨影響保持高度警惕，FED 預計9月16號和17號再次召開會議，此外台股也將持續聚焦關稅話題與8月27日的輝達法說，同時9月10日蘋果即將發表 iPhone17 新機，8月營收相當重要，操作可逢低布局有展望公司。