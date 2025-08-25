台股波動加劇 大盤修正買進超給力

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
大盤修正買進更有肉？主動出擊為投資加分(資料來源：Bloomberg、臺灣指數公司)

統計2015年以來，倘若象徵大盤的加權指數回檔超過5%時進場，持有240個交易日(即約1年)平均表現將達19.95% 可望更有肉，若選擇市值前50大企業、以FTSE臺灣50指數為例，這情境平均表現將達21.58%更勝大盤，但若交由專家主動操作的臺灣增強50策略，其平均成果達26.29%可望更上層樓，主動出擊有望為投資加分。

野村臺灣增強50主動式ETF（00985A）經理人林浩詳分析表示，台灣今年經濟表現火熱，2025年前七月出口額年增率高達28.3%，主計處也上修全年經濟成長率至4.45%，顯示基本面強勁，股市上漲並非無基之彈。然而需要特別注意的是，台股雖再創新高，卻僅約三成公司股價高於200日均線，與過去創高時超過五成的比例相比，反映出市場結構分化的現象格外明顯。在AI浪潮與對等關稅政策的影響下，農業與傳統製造業面臨巨大壓力，反觀半導體與電子業因赴美投資而避開關稅衝擊，成為資金青睞的焦點。即使目前關稅政策已趨明朗，基本面仍呈現明顯落差：電子業全年獲利預估已回升至關稅審判日之前水準，而非電子業則進一步下修，這樣的分化意味著選股的重要性日益提升，資金將持續往具備AI題材與全球布局優勢的企業集中。

林浩詳指出，雖然過去一個月持續提醒台股漲多後可能面臨回檔風險，但從目前市場狀況來看，即便出現修正，預期幅度也不至於太大。原因有二：首先，近期股市震盪很大來自籌碼的影響，融資餘額雖快速上升至約2,500億元，但仍低於去年高點的3,000億元，顯示籌碼雖略顯凌亂，卻還不至於到過熱的情形，多頭格局未改變；其次，市場普遍預期聯準會將於9月啟動降息，基於台股企業獲利持續上修，有助支撐評價；即使9月沒有降息，降息延後到第4季，只要美股在經濟穩健與利率走低的環境下維持多頭格局，台股也有望以震盪趨堅、以類股輪動的方式再度挑戰歷史高點。

中長期而言，林浩詳表示，持續看好台股表現，主因在於全球科技巨頭持續加碼AI資本支出，企業財報也反映AI具體貢獻，資金追逐AI的動能尚未結束。若未來真的出現明顯回檔，反而可能是投資人等待已久的進場良機。00985A目前以電子為主(約81%) 多元配置各類型主題以掌握全球AI科技商機，並布局金融(6.6%)與傳產(9.5%)，以期掌握類股輪動。展望後市，林浩詳指出，AI科技能見度優於其他產業，相關大型龍頭股將是投資主軸，然考量部分個股短期股價急漲後波動加大，持續靈活布局，以期用較具吸引力的價位參與AI行情，以及其他產業的輪漲機會。

