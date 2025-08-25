高資產族會重壓股市？內行曝「只是配置一部分」：多元現金流才是真底氣

前幾天和兩位前輩聊天，A：「股票我還是有放一點，錢不用放太多在股市啊」、B：「我現金流也夠了，股市只是看有沒有便宜的點可以加碼，不急」。

聊了幾句話讓我再重新思考，當我們還在煩惱要怎麼把錢塞進股市的時候，他們根本沒在想這些，因為他們看待資產、看待錢的方式跟我們不一樣，畢竟本身資產多元化的現金流就足以支撐日常支出了，股市對他們而言只是一種機會並不是必須品，不會想要把大比重的現金放入股市。

又或者例如對「財務自由」的想像，想要靠股市的收入來過活，這應該是多數人的想法，而實際上這些有錢人的配置跟我們想的不太一樣，他們的資產一部分是創業留下的實體事業、一些租賃中或長期持有的房地產、甚至有一筆現金放在定存等待不同的投資機會（不一定是股市），反而股市只是看到有股票浮現價值（股價下跌）時就撿一些。

這樣的配置有什麼特別的？簡單來說，他們把收入的來源打散了，讓自己即使退休也保有穩定的「多元現金流」。

其中一位對資產的安排方式是這樣子的，他年輕跟朋友創業，後來雖然退出經營仍保有部分股權，幾年前他也將手上資金配置了一些不動產，但不是為了要炒房，只是要節稅跟讓資產組合更穩定，而這些投資成為他退休後最穩定的收入來源。股市只是他整體資產中最小的一塊。

再回到我們一般人，為什麼大部分的人一遇到市場下跌就慌了手腳？可能就是因為「生活支出、財務目標、甚至未來夢想」，全部都綁在同一筆投資上，對投資的寄望太高了，當然也可能是因為「工作很平淡，股市很刺激」。因此股市一下跌，牽動的變成是整個人生安排，就會變得焦慮了。

但是投資不是把錢全押進市場才叫做積極，那些看起來很從容的有錢人，早期也只是因為他們早就安排好了每筆錢該做的事，生活的錢、預備的錢、成長的錢、加碼的錢，各自扮演不同角色，市場比較大的震盪出現，也不會急著調整或是賣股補洞，那些現金流與資產配置都會自己調整的。

當然，我們因為還在資產累積的階段，會希望每一筆資金都能效率最大化，這再正常不過，但當資產規模漸漸成形就會發現「效率」不是唯一指標，靈活度、安全性、可行性和應變能力才是更貼近實際生活的選擇，真正成熟的資產配置要是在關鍵時刻還能有選擇的能力，才是真正的自由。

◎本文內容已獲 張紫凌 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。