鮑爾唱鴿台股早盤勁揚近500點重返2萬4 台積電開高30元

美國聯準會（Fed）主席鮑爾在傑克森洞全球央行年會出人意料大發鴿派言論，讓投資人相信9月降息已成定局。台股25日開盤指數上漲344.34點，開盤指數為24,108.81點，並持續走揚到24,263點大漲近500點。台積電（2330）開盤價1,165元，上漲30元。

群益投顧表示，鮑爾上周五演講影響美元明顯走軟，美債大漲，市場對降息預期升溫。但黃金亦強漲，顯示降息預期升溫外，投資人也對未來可能引燃通膨謹慎態度。

操作題材可留意AI電力商機，高力（8996）表示在AI帶動的龐大用電需求下，氫燃料電池優勢成為資料中心電力供應的新選項。

AI發展趨勢強勁帶動資料中心及相關基礎建設積極推展，伺服器尤其AI伺服器為主的BBU（電池備援模組）成為鋰電池模組廠近幾年乃至未來幾年最重要的成長動能。

上周五（22日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為45,631.74,點，上漲846.24點、漲幅1.89%；S&P500指數上漲1.52%；那斯達克指數上漲1.88%；費半指數上漲2.7%。台積電ADR漲2.49%。

鮑爾在傑克森洞的央行年會強調勞動市場的脆弱性，並暗示Fed可能轉變觀望立場；他也更有信心認為，提高關稅對物價的影響可能只是短暫的。這消息帶動股、債齊漲，美元走弱，金價上漲逾1%。本周若能通過輝達（NVIDIA）財報和Fed偏好通膨指標的檢驗，美股可望再創新高。

三大法人上周五集中市場合計賣超185.8億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超163.9億元，投信賣超11.6億元，自營商（自行買賣）賣超5.7億元，自營商（避險）賣超4.5億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,866口至26口，其中，外資淨空單減少3,652口至26,735口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少2,410口至3,256口。

選擇權未平倉量部分，08月F4大量區買權OI落在24,000點，賣權最大OI落在23,800點 ; 月買權最大OI落在24,000 點，月賣權最大OI落在13,800 點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.17上升至1.22。VIX指數上升1.54至24.08。外資台指期買權淨金額0.33億元 ; 賣權淨金額0.23億元。整體選擇權籌碼面中性。