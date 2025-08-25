快訊

花蓮直飛韓國仁川確定！ 花蓮人嗨翻：以後不用再跑北部出國

內閣改組延後公布傳衛福部長拒發辭職信 周玉蔻：邱泰源要造反嗎？

川普親家惹外交風波！為1事干預法國內政 遭法外交部召見

全球市場震盪不斷 依景氣配置全球債券展現投資優勢

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
不同景氣環境有各自適合的債券種類（兆豐投信/提供）
不同景氣環境有各自適合的債券種類（兆豐投信/提供）

近期全球金融市場持續面臨經濟數據不確定性與利率走勢難測的挑戰，投資人普遍關注如何在波動環境中兼顧收益與風險控管。債券市場具備規模龐大與流動佳的特性，而依景氣循環，配置全球債券，更能靈活因應多變局勢，成為投資布局的重要選項。展望未來，全球經濟成長趨緩、各國央行政策分歧，皆使債市走勢更加多元。

兆豐全球債券ETF策略收益組合基金研究團隊表示，景氣階段會隨著市場環境不停變化，需要專業投資團隊依據研究進行市場判斷，並立即調整債券配置，挑選合適的債券ETF，等於挑選合適的武器，若能結合主動及被動投資的優勢，利用債券ETF組合基金長期投資債市，比市面上的債券ETF多了靈活布局的彈性，拉長遠來看，更能順應景氣變化創造投資機會；面對無法預期的未來市場，透過全球債券ETF組合基金，參與全球債市投資，更能展現優勢。

債券ETF可以享有證券市場交易的便利性，依據不同的投資區域、標的大致可分為政府公債、投資等級債、非投資等級債、新興市場債等主題ETF，雖然能分散單一債券的風險，但一籃子債券擁有相同類型標的，卻無法調適不同景氣環境的變化。其實處在不同景氣環境有各自適合的債券種類，比如在景氣擴張期，因經濟環境熱絡，可以積極的配置較多非投資等級債及新興市場債，以取得較高收益的機會；若景氣趨緩至衰退，宜防禦性的配置政府公債及投資等級債，而目前正處於景氣趨緩階段，又適逢高利率環境，就很適合防禦型配置。

兆豐投信指出，傳統債券多以做多為主，市場利率下行時可享受資本利得，但若遇到利率上升或市場修正，淨值易受壓抑。採用全球債券ETF策略的基金產品，能同時把握市場機會並降低單邊風險，適合追求長期穩健配置的投資人。兆豐全球債券ETF策略收益組合基金，適合穩健型的投資人，也很適合忙碌、

ETF 債券ETF

延伸閱讀

高股息不再最甜？非投等債00945B奪冠 00741B、00727B也勝多檔月配高息ETF

想領息又怕風險？雷龍：00950B靠A級信評、中天期設計打出高CP值

台新新光金整合虛實通路 挺企業轉型

主動式債券商品 穩健

相關新聞

高資產族會重壓股市？內行曝「只是配置一部分」：多元現金流才是真底氣

前幾天和兩位前輩聊天，A：「股票我還是有放一點，錢不用放太多在股市啊」、B：「我現金流也夠了，股市只是看有沒有便宜的點可以加碼，不急」。 聊了幾句話讓我再重新思考，當我們還在煩惱要怎麼把錢塞進股市的時候，他們根本沒在想這些，因為他們看待資產、看待錢的方式跟我們不一樣，畢竟本身資產多元化的現金流就足以支撐日常支出了，股市對他們而言只是一種機會並不是必須品，不會想要把大比重的現金放入股市。

金融股漲是多頭最後一棒？不同週期、布局不同...大盤創高優先「1體系」

「金融股漲就是最後一棒」之所以流行，主因在多頭期間市場焦點集中於半導體與電子，金融股漲幅相對慢、存在感低；但從聯動關係觀察，金融股長期與大盤同向，空頭來臨時因資產與放款循環的反身性又容易被放大檢討。正確的理解應是：當國家經濟穩定、違約率低、風險資產評價改善時，金融業投資與放款雙主軸自然受惠；多頭尾段固然需更謹慎控風險，但並不代表金融股只剩情緒行情。

台股波動加劇 大盤修正買進超給力

統計2015年以來，倘若象徵大盤的加權指數回檔超過5%時進場，持有240個交易日(即約1年)平均表現將達19.95% 可...

道瓊漲逾800點創新高 法人：聚焦輝達新品與財報

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾發表演說為降息留有餘地，激勵美股22日勁揚，道瓊工業指數飆漲逾800點，創歷史新高，...

鮑爾唱鴿台股早盤勁揚近500點重返2萬4 台積電開高30元

美國聯準會（Fed）主席鮑爾在傑克森洞全球央行年會出人意料大發鴿派言論，讓投資人相信9月降息已成定局。台股25日開盤指數...

全球市場震盪不斷 依景氣配置全球債券展現投資優勢

近期全球金融市場持續面臨經濟數據不確定性與利率走勢難測的挑戰，投資人普遍關注如何在波動環境中兼顧收益與風險控管。債券市場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。