道瓊漲逾800點創新高 法人：聚焦輝達新品與財報
美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾發表演說為降息留有餘地，激勵美股22日勁揚，道瓊工業指數飆漲逾800點，創歷史新高，台積電ADR上漲2.49%、輝達漲1.72%。法人指出，輝達執行長黃仁勳預告25日將推出「機器人新大腦」新產品，可留意輝達機器人供應鏈。
另外，法人也表示，本週關注輝達將發布第2季財報，H20銷售狀況將是輝達財報發布會的重點。
美股22日表現，道瓊工業指數終場上漲846.24點或1.89%，收在45631.74點，標準普爾500指數上漲96.74點或1.52%，收在6466.91點；那斯達克指數上漲396.23點或1.88%，收在21496.54點，費城半導體指數上漲151.198點或2.70%，收在5754.461點。
台股22日終場加權指數下跌197.66點，收在23764.47點，成交值新台幣3593.84億元，三大法人同步站在賣方，合計賣超184.18億元。
個股方面，外資買超前3名為廣宇2萬1207張，東元1萬3525張和台玻9274張；外資賣超前3名為友達1萬7052張，元大台灣50（0050）1萬4677張，及台泥1萬4640張。
